قهر شورای شهر اردبیل با مصوبات/ اختیارات شهردار کاسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در وضعیتی که امورات شهری به دلیل استیضاح شهردار و بعد اعلام غیرقانونی بودن آن و مجدداً ورود شورای حل اختلاف به نابسامانی رسیده و تمامی پروژههای عمرانی یا متوقف شده و یا نظارت و بازرسی درست و درمانی ندارد، شورای شهر اردبیل جلسه شامگاه دوشنبه خود را با تذکر کتبی چهار عضو شورا به شهردار اردبیل آغاز کرد و در ادامه نیز به هیچ یک از سه نامه شهرداری در خصوص پروژههای عمرانی سطح شهر رأی مثبت نداد.
این در حالی است که در شرایط عادی اغلب نامههایی از این دست با رأی جمعی اعضا به تصویب میرسید اما شورای شهر در یک فضای قهر و ناراحتی درست در وضعیتی که ضرورت رسیدگی به پروژهها روی هم تلنبار شده، از رأی مثبت و تداوم کار پروژهها روی برگرداند.
در این جلسه حتی نامه شهرداری در خصوص احداث خیابان امامزاده سید صدرالدین که به گفته رئیس شورا دو سال تمام تملک زمینهای آن زمان به خود اختصاص داده به در بسته نظر اعضا رسید.
تنها نامهای که توانست نظر اعضای شورای شهر را جلب کند از اداره آبفای شهری اردبیل بود و بعد از قرائت چند نامه فرمانداری، یکی از اعضا شورای شهر اردبیل متذکر شد که مصوبه شورای حل اختلاف در خصوص رد استیضاح شهردار اردبیل به معنی حکم قطعی نیست.
سالار شاکر افزود: برای اینکه قطعی شود باید به حل اختلاف مرکز برود و تا ۲۰ روز فرصت تشکیل جلسه دارد.اگر تا ۲۰ روز جلسهای تشکیل نشد نظر شورای شهر به قوت خود باقی است.
وی با بیان اینکه اخیراً نامههای ارسالی شورا به فرمانداری جنبه شخصی و سیاسی به خود میگیرد و هر هفته چند نامه بدون بررسی میماند، اضافه کرد: نباید برخی افراد گمان کنند که رفتار دل به خواهانه میتواند ادامه داشته باشد.
در وضعیتی که شورای شهر پاسخ منفی به نامههای شهرداری داد و حتی تذکر رئیس شورا که دلیل مخالفت طرح شود بیجواب باقی ماند، شورا در اقدام قابلتوجهی از اختیارات شهرداری اردبیل نیز کاست.
به طوریکه تبصره ۳ تفویض اختیار به شهرداری اردبیل از برنامهوبودجه سال ۹۵ با رأی جمعی حذف شد.
در این شرایط التهاب شورا زمانی بالا گرفت که قرار شد شورا، اعضای خود در کمیسیونهای خارج از شورا را انتخاب کند.
روند انتخاب با قهر دو عضو شورا اصلانیان و هوشیار و اعتراضات برخی اعضای شورا جو ناآرامی را به وجود آورد. در این جلسه بر سر انتخاب اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به دلیل حق الجلسه آن بحث و نظرهایی صورت گرفت و برخی اعضا تأکید کردند گروهی که تاکنون در جلسات حاضر نشدهاند، حضور یابند.
در وضعیتی که حتی در نحوه انتخاب نیز برخی اعضای شورای شهر از سیاست التهاب بهره میگرفتند، در نهایت شورای شهر در عمر باقی مانده کمتر از یک ساله خود اعضای کمیسیونها را معرفی کرد.
این در حالی است که گفته شده شورای شهر، بار دیگر شهردار اردبیل حمید لطفاللهیان را استیضاح خواهد کرد و تمامی این التهابات و سهم خواهی در کمیسیونها در وضعیتی است که فصل کاری پروژههای عمرانی به شمارش معکوس افتاده است.
