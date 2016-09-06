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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۳

رئیس هیئت تنیس گلستان:

لیگ دسته یک تنیس بانوان کشور در گرگان به پایان رسید

لیگ دسته یک تنیس بانوان کشور در گرگان به پایان رسید

گرگان – رئیس هیئت تنیس گلستان از پایان مسابقات لیگ دسته یک تنیس بانوان کشور در گرگان خبر داد.

محمدابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت های لیگ دسته یک تنیس باشگاهای کشور در بخش بانوان به مدت سه روز به میزبانی هیئت تنیس گلستان برگزار شد و تیم‌های شرکت کننده در جدول مقدماتی و حذفی مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند.

جرجانی در مورد نتایج این رقابت ها بیان کرد: در پایان تیم حافظ اعتماد زاهدان با پیروزی دو بر یک مقابل تیم شهید عابدینی قزوین مقام نخست را به دست آورد.

وی افزود: در دیدار رده بندی نیز تیم ملل گلستان با نتیجه دو بر یک از سد تیم مینودر قزوین گذشت و بر سکوی سوم مسابقات ایستاد.

به گفته وی، در این دوره از رقابت ها تیم‌های هیئت تنیس البرز، مینودرقزوین، شکوه طبیعت گلستان، شهید عابدینی قزوین، حافظ اعتماد زاهدان و ملل گلستان حضور داشتند و به مدت سه روز به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت تنیس گلستان خاطرنشان کرد: سرداوری این دوره از رقابت ها بر عهده آزیتا ملک احمدی بود و زینب سادات حسینی، الهام ابراهیمی و بهناز تعبدی نیز امر قضاوت را بر عهده داشتند

کد مطلب 3762127

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