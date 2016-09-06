به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل علیرضا سلیمانی به عنوان نماینده کمیسیون تجدیدنظر ماه ۱۰۰ شعبه یک و ذکی اله خوشبخت به عنوان نماینده کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شعبه دو انتخاب شدند.

در این جلسه سالار شاکر به عنوان نماینده کمیسیون ماده ۱۰۰ منطقه یک اردبیل، سید غنی فروزان نماینده کمیسیون ماده ۱۰۰ منطقه دو اردبیل، رحیم آقازاده نماینده کمیسیون ماده ۱۰۰ منطقه سه اردبیل و ناصر ناطق درآبادی نماینده کمیسیون ماده ۱۰۰ منطقه چهار اردبیل و سلامت صفری ناظر کمیسیون عالی معاملات شناخته شدند.

همچنین لیلا تقوی به عنوان نماینده در کمیسیون ماده ۷۷، ناصر ناطق درآبادی، علی هدایتی و محمد اصلانیان سه نماینده در کمیسیون مشارکت و سرمایه‌گذاری، علی هدایتی نماینده در کمیسیون رفع مزاحمت، ولی نعمتی نماینده در شورای نامگذاری، لیلا تقوی نماینده در کمیسیون حفاظت فنی و بهداشت محیطی، علیرضا سلیمانی نماینده در سازمان عمران، محمد اصلانیان نماینده در کمیته انضباطی تاکسی‌رانی، رحیم آقازاده نماینده در سازمان تاکسی‌رانی و سالار شاکر نماینده در کمیته تخلفات اتوبوس‌رانی معرفی شدند.

علاوه بر این در سازمان فضای سبز ذکی اله خوشبخت، در بهسازی و نوسازی ولی نعمتی، در پسماند ولی نعمتی، در آتش‌نشانی سلامت صفری، در آرامستان ها لیلا تقوی، در فرهنگی و ورزشی سید غنی فروزان، در میوه و تره‌بار رحیم آقازاده، در اتوبوس‌رانی علی هدایتی و در ماده یک فضای سبز لیلا تقوی به عنوان نمایندگان شورا در سازمان‌های شهرداری انتخاب شدند.

در سازمان‌های خارج از شهرداری نیز علیرضا سلیمانی در شورای فنی و ترافیک، لیلا تقوی در شورای بانوان، رحیم آقازاده در سیما و منظر شهری، ناصر ناطق درآبادی در کمیته فنی ماده ۵، کفالت و معافیت محمد اصلانیان عضو اصلی و سید غنی فروزان عضو علی البدل، املاک و دارایی علی هدایتی و سلامت صفری، تشخیص سن ثبت احوال ناصر ناطق درآبادی، شورای مبارزه با مواد مخدر ذکی اله خوشبخت، سلامت و امنیت غذایی لیلا تقوی و مناسب‌سازی محیط شهری سلامت صفری انتخاب شدند.