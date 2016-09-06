۲۶۴۸واحد مسکن مهر ونوسازی بافت فرسوده درگیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هزار و ۹۰۲ واحد مسکن مهر و ۷۴۶ واحد نوسازی بافت فرسوده ظهر سه شنبه و در جریان سفر یک روزه احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با افتتاح نمادین پروژه ۶۴ واحدی تعاونی مسکن مهر بندرانزلی صورت گرفت.

از این تعداد ۱۳۵۸ واحد در رشت، ۱۳۳ واحد در انزلی، ۱۹۶ واحد در لنگرود، ۲۴ واحد در لوشان، ۵۰ واحد در فومن، ۱۰۰ واحد در تالش و ۲۴ واحد در آستارا و ۱۷ واحد در لاهیجان به بهره برداری رسید.

برای ساخت و نوسازی این واحدها ۳۰۰ میلیون ریال وام از طریق تسهیلات بانکی اعطا شده توسط بانک مسکن به ازا هر واحد هزینه شده است.

بازدید از مسکن مهر لوشان، رودبار و رستم آباد از دیگر برنامه های مهرآبادی در سفر یک روزه اش به گیلان است.