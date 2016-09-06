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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۳۴

مدیر آموزش و پرورش شادگان خبر داد:

اعزام ۷ هزار دانش‌آموز شادگانی به اردوهای درون و برون‌استانی

اعزام ۷ هزار دانش‌آموز شادگانی به اردوهای درون و برون‌استانی

اهواز ـ مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان از اعزام هفت هزار و  ۶۶۷ دانش آموز این شهرستان به اردوهای درون و برون استانی خبر داد.

حبیب حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این تعداد دانش آموز اعزام شده به اردوها، سه هزار و ۴۷۹ دانش آموز پسر و چهار هزار و ۱۸۸ دانش آموز دختر هستند.

وی افزود: این دانش آموزان به اردوهای درون استانی شهرهای ‌اهواز، آبادان، خرمشهر، شلمچه، بندرامام، ماهشهر، شوش، دزفول و شوشتر و به اردوهای برون استانی شهرهای مشهد، تهران، قم، همدان و اصفهان اعزام شده اند.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان تصریح کرد: برگزاری اردوهای دانش آموزی نقش به سزایی در تکامل شخصیت و رشد جنبه های فکری، تربیتی، اجتماعی، عاطفی و ذهنی دانش آموزان استان داشته و زمینه ساز پیشرفت آنان در تمامی عرصه های علمی، تربیتی و اعتقادی آنان است.

حاجی زاده در پایان خاطرنشان کرد: تمرین زندگی دسته جمعی، تقویت و تحکیم بنیه اعتقادی اخلاقی، کسب تجربه، افزایش آگاهی های اجتماعی پیرامون محیط خودشان، تعمیق روحیه وطن خواهی و دلبستگی به کشور از اهداف برگزاری این اردوهاست.

کد مطلب 3762138

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