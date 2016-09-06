باید از تجربه ایران در کمک به غیر نظامیان استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، استفان اوبراین در نشست خبری با اشاره به دیدارهای خود طی چند روز گذشته با مقامات کشورمان افزود: تقویت کمکها با همکار سازمان ملل متحد به منظور کمک رسانی بشردوستانه در خاورمیانه محور این گفتگوها بود.

وی با بیان اینکه منطقه از سیل و زلزله و تغییرات اقلیمی رنج می برد، ادامه داد: برای عضویت مقامات ایرانی در سازمان شبکه بین المللی گروه های جست وجو و نجات شهری مذاکره کردیم.

معاون دبیرکل سازمان ملل با اظهار تاسف از ادامه جنگ در یمن، سوریه و عراق گفت: میلیون ها نفر در اثر این درگیری ها از زندگی خود آواره شده اند.

اوبراین با اشاره به سفر خود به تهران گفت: با وزیر کشور ایران و رئیس سازمان امداد و نجات ملاقات و صحبت های مفیدی در تقویت همکاری ها در عضویت و فعالیت بیشتر ایران در امداد بین المللی و عضویت در شبکه جهانی گروه های امداد داشتیم.

وی با اشاره به اینکه ایران نقش بسیار مهمی در کمک رسانی و مشارکت در مدیریت بحران در منطقه دارد، افزود: در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال احمر مطلع شدیم که دولت ایران در کمک رسانی بشردوستانه در ایران و خارج از آن اقداماتی کرده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل به دیدارهای خود با مدیرعامل پدافند غیرعامل، علی اکبر ولایتی و معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه اشاره کرد و ادامه داد: در این دیدارها نقش بسیار مهمی که ایران در منطقه ایفا می کند و نقشی که می تواند برای دسترسی به کمک های بشردوستانه داشته باشد مورد بررسی قرار گرفت.

میلیون‌ها سوری آواره مورد سوء استفاده سودجویان قرار می گیرند

اوبراین با اشاره به اینکه ۱۳۵ میلیون نفر در دنیا نیازمند امداد بشردوستانه فوری هستند، خاطرنشان کرد: تجریه ایران در مدیریت این بحران ها عمیق است. مهم این است که از هم یاد گرفته و تجربه ایران را مورد توجه ویژه قرار دهیم.

معاون دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه باید برای مقابله با بحران ها کاملا آماده باشیم افزود: ممکن است از افغانستان مانند گذشته به ایران مهاجرت کنند و یا از جاهای دیگر مانند عراق به دلیل اتفاقات موصل و آوارگان دیگری را در ایران داشته باشیم. ایران تجربه های بزرگی در این ارتباط دارد و اگر بحران فرامرزی ایجاد شود سازمان ملل نیز درگیر خواهد بود.

اوبراین با اشاره به امکان وقوع حوادث طبیعی و زیست محیطی مانند زلزله و ریزگردها در منطقه گفت: باید برای این کارهای اصلی و مقابله با بحران های ناشی از آن، آماده باشیم.

وی با اشاره به مخاصمات منطقه و اولویت ویژه درمسایل بشردوستانه ابراز امیدواری کرد: از تجربه ایران در کمک به غیرنظامیان استفاده کنیم.

معاون دبیرکل سازمان ملل گفت: مهم این است که غیر از راه حل سیاسی برای بحران های منطقه باید دسترسی بشردوستانه را برای مردم ایجاد کنیم.

معاون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به سالگرد «آیلان» گفت: از دیدن تصاویر جسد آیلان در ساحل بسیار ناراحت شدم. پنج سال است درگیر فاجعه سوریه هستیم و جهان کمک های بشردوستانه زیادی کرده و میلیاردها دلار را از کشورها جمع کردیم. پنج میلیون نفر در سوریه توسط ما خدمات رسانی می شوند و میلیون ها نفر به اروپا، اردن و ترکیه پناهنده شده و سودجویان از این ها استفاده می کنند و این مساله همچنان ادامه دارد.

معاون دبیرکل سازمان ملل بسیاری با اشاره به حضور میلیون ها پناه جو در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان گفت: برای سوریه در سازمان ملل کمک رسانی کرده و آن را افزایش داده و در سایر مخاصمات هم این کمک ها را انجام می دهیم.

اوبراین با بیان اینکه ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل باید افتخار کند که می تواند این چنین کمک های بشردوستانه ای انجام دهد، گفت: این اطمینان را گرفتم که اجازه دسترسی برای کمک های بشردوستانه در سوریه را فراهم کند؛ همانگونه که شهر «مزایا» در سوریه تخلیه شده و کمک های بشردوستانه خود را رساندیم.

معاون دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به سوالی در مورد نقش ترکیه در کمک های بشردوستانه هم گفت: به طور خیلی جدی برای برگزاری اجلاس بشردوستانه در استانبول تشکر می کنم. مقامات ترکیه ما را به مرز برده و از آنجا بازدید کردیم و از فعالیت های مرزی در ترکیه مطلع شدیم.

۸۰ درصد مردم یمن نیاز به کمک‌های فوری دارند

اوبراین با اشاره به اینکه کاروان های بسیاری در عبور به سمت سوریه بودند، گفت: کمک رسانی به حلب برای افراد نیازمند واجب بود. میلیون ها نفر در سوریه نیازمند کمک هستندو کمپ های عالی در ترکیه ایجاد شده است.

اوبراین گفت: قبلا ۸۰ درصد بحران ها طبیعی بود و الان همین میزان بحران در جهان توسط بشر ایجاد می شود.

معاون دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به سوالی در خصوص بحران یمن و همکاری های ایران و سازمان ملل برای امدادرسانی به یمن با انتقاد از سکوت کشورهای غربی اظهار داشت: فکر نمی کنم کسی مانند من در مورد بحران یمن سر و صدا به پا کرده باشد، اما این تخاصم رقت انگیز، ۸۰ درصد مردم یمن را در معرض نیاز فوری قرار داده است.

اوبراین تاکید کرد: امدادرسانی به ۵ میلیون نفر در یمن در حال انجام است و تیمی از سازمان ملل برای نظارت بر امداد بشردوستانه در یمن مستقر شده و منابع مالی لازم را جمع آوری کرده ایم.

اوبراین با اظهار تاسف از اینکه کشتی کمکهای ایران به یمن نرسید، اضافه کرد: از مقام های ایران دعوت کردیم کمک های خود را به ما تحویل دهند.