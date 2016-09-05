انفجاری مهیب کابل را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور،‌ لحظاتی قبل صدای انفجاری مهیب از شهر نو کابل شنیده شد و بعد از آن صدای تیراندازی های پی درپی شنیده می شود.

گفته می شود مهاجمان مسلح پس از انفجار وارد یک مهمانخانه در کوچه گلفروشی شهر نو کابل شده اند.

این سومین انفجار انتحاری در شهر کابل طی روز دوشنبه است. هنوز نیروهای امنیتی در این مورد اظهار نظر نکرده اند.

لازم به ذکر است که پیش از این در پی وقوع دو انفجار تروریستی در ورودی وزارت دفاع افغانستان در مرکز شهر کابل ۳۰ نفر کشته و ۹۱ نفر دیگر زخمی شده بودند.