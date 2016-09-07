بدبین شدن مردم به مسئولان و نظام اسلامی هدف دشمن است

آیت الله سید مرتضی محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که دشمن برای رسیدن به اهداف خود به دنبال ایجاد در تفرقه در جامعه است، اظهار داشت: باید عموم مردم و مسئولان نسبت به توطئه های دشمن آگاهی لازم را داشته باشند.

امام جمعه ورامین با تأکید بر بسیج شدن صدها شبکه ماهواره ای برای ضربه زدن به اعتقادات ملت ایران افزود: امروز دشمن با استفاده از صدها شبکه ماهواره ای به جنگ اعتقادات و باورهای ملت ایران آمده است و تلاش دارد تا در صف متحد ملت شکاف ایجاد کند.

وی با اشاره به این نکته که دشمن از عنصر رسانه برای رسیدن به اهداف خود بهره می برد، ادامه داد: دشمن می کوشد تا با تبلیغات رسانه ای، مردم را نسبت به مسئولان و نظام اسلامی بدبین کرده و در این راستا به هدف خود که همانا تضعیف انقلاب اسلامی است، برسد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: امروز کشورهای مسلمان زیادی در جهان وجود دارد اما هیچکدام عزت و اقتدار ایران اسلامی را نداشته و باید قدر این موضوع را دانست.

وی با تأکید بر این نکته که ایران به نماد ظلم ستیزی در جهان بدل شده، بیان داشت: امروز دشمن از اینکه جمهوری اسلامی ایران به نماد ظلم ستیزی در جهان تبدیل شده و بسیاری از ملت های آزادیخواه دنیا از ایران الگو می پذیرند، ناراحت و عصبانی است.

امام جمعه ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که باید مسئولان قدر مردم را بدانند، گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که ملت ایران همواره به وظیفه و رسالت خود عمل کرده اند و باید با همه توان و ظرفیت برای خدمت رسانی به آنان تلاش کرد.

وی ادامه داد: هرگونه کوتاهی در خدمت رسانی به مردم و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه، قدم گذاشتن در مسیر اهداف دشمن خواهد بود و بدون تردید به نظام اسلامی ضربه وارد خواهد کرد.