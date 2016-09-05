توافق احتمالی و قریب الوقوع روسیه و آمریکا بر سر بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مسکو و واشنگتن احتمالاً طی مدت زمان کوتاهی بر سر حل وفصل بحران سوریه با یکدیگر به توافق خواهند رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که رهبران روسیه و آمریکا سرانجام به یک درک و فهم مشترک دست یافته اند.

پوتین در کنفرانس مطبوعاتی پیرامون نتایج نشست «جی ۲۰» در چین اظهار داشت: «تلاشهای مشترک ما و آمریکا در نبرد علیه سازمانهای تروریستی از جمله سازمانهای تروریستی فعال در سوریه احتمالاً بطور قابل ملاحظه ای بهبود یافته و تقویت می شود».

رئیس جمهور روسیه بدون ذکر جزئیات بیشتری از گفتگوهای خود با اوباما گفت که وی «بر حسب دلایلی بر این باور است» که ممکن است دو طرف «ظرف چند روز آینده» به نتایجی دست یابند.

پوتین همچنین گفت که حل بحران سوریه موضوع اصلی نشست رهبران آمریکا و روسیه در چین بود و افزود که وی رئیس جمهور آمریکا را نسبت به حل و فصل بحران سوریه علاقمند یافته است.

رئیس جمهور روسیه در عین حال تصریح کرد که باور دارد وی و اوباما نسبت به موضوعات فراروی دو کشور به «زمینه ای مشترک و درک متقابل» رسیده اند.

پوتین همچنین با تأکید بر اینکه مسکو و واشنگتن در «یک مسیر درست» در حال حرکت هستند، خاطرنشان کرد که وزارت امور خارجه روسیه به رهبری «سرگئی لاوروف» با همکاری «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا بر روی توافقات اولیه ای که میان دو رئیس جمهور بر سر بحران سوریه حاصل شده است، کار خواهند کرد.

باراک اوباما نیز در کنفرانس مطبوعاتی جداگانه ای خطاب به رسانه ها از نتایج نشست خود با پوتین سخن گفت و اعلام کرد که دو طرف پیرامون «طیف وسیعی از مسائل» با یکدیگر گفتگو کرده اند.

رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد که وضعیت کنونی سوریه مهمترین موضوع پیش روی واشنگتن و مسکو است و سران دو کشور «درباره راههای دستیابی به یک ترک مخاصمه سودمند، محکم و تحقق پذیر در سوریه و توانایی خود برای ارائه کمک بشردوستانه» به مردم این کشور بحث و گفتگو کرده اند.