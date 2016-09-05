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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱:۵۴

انفجار خودروی بمب گذاری شده در بغداد

انفجار خودروی بمب گذاری شده در بغداد

منابع خبری از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه «الکراده» واقع در مرکز بغداد پایتخت عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع در پلیس عراق از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در مرکز بغداد پایتخت عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، این انفجار شامگاه دوشنبه در منطقه «الکراده» واقع در مرکز بغداد روی داده و به کشته و زخمی شدن ۳۴ نفر منجر شده است. در پی این انفجار بیش از ۱۵ خودرو و چندین مغازه نیز دچار آتش سوزی و خسارت شدند.

منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود افزود که در پی این انفجار ۳۴ نفر کشته و زخمی شده اند و نیروهای امنیتی با محاصره محل حادثه زخمی ها را به بیمارستان منتقل کردند. منابع خبری اعلام کردند که گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار تروریستی را برعهده گرفته است.

لازم به ذکر است که در انفجار تروریستی که تیرماه گذشته در منطقه الکراده روی داده و گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت نیز بیش از ۳۰۰ شهروند عراقی شهید شدند.

کد مطلب 3762163

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