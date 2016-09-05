به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام شمارش آرای مجمع انتخاباتی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره و بازرسان این انجمن انتخاب شدند. بر این اساس سیدمرتضی مرتضوی با ۲۹۷ رای، حسین نجاری با ۲۶۱ رای، رضا رضایی با ۲۵۵ رای، فرهاد بهنیا با ۲۵۵ رای، پدرام باولیلی با ۲۴۱ رای، سهیل یزدانبخش با ۲۳۵ رای، محمد شهپری با ۲۳۲ رای، فرهاد شریعتمداری با ۲۲۴ رای، معصوم نجفیان با ۲۲۳ رای، رضا هاشمی با ۱۹۶ رای، مازیار بیگلو با ۱۹۶ رای به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
همچنین بر اساس انتخابات صورت گرفته که عصر روز گذشته با حضور ۴۰۲ قطعهساز برگزار شد، آقایان پیمان یزدانبخش با ۷۴ رای، محمد صادقیانی با ۴۴ رای و رضا تقیخانی با ۳۹ رای به عنوان اعضای علیالبدل هیات مدیره انتخاب شدند.
بر اساس انتخاب قطعهسازان، حسام اردشیر و نادر خلری به عنوان بازرسان اصلی و علیالبدل انتخاب شدند.
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