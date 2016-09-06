نفرات برتر مسابقات تخصصی امداد و نجات استان بوشهر انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از چهار روز رقابت سخت ونفس گیر در بین ۲۰۰ نفر امدادگر استان بوشهر در شهر جم سرانجام نفرات برتر هر رشته به منظور اعزام به مسابقات کشوری مشخص شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر دوشنبه‌شب در مراسم اختتامیه مرحله استانی مسابقات تخصصی امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان بوشهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد تحرک، پویایی و شناخت وارزیابی توانمندی‌های علمی و مهارت‌های فردی و گروهی امدادگران بوده است.

حسین درویشی اضافه کرد: این مسابقات در سه رشته اسکان اضطراری، نجات در سوانح جاده‌ای و جستجو و نجات شهری (آوار) در شهر جم برگزار شد.

وی ادامه داد: در رشته اسکان اضطراری برادران شهرستان دشتستان و در بخش خواهران شهرستان دیر به مقام اول دست یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: در بخش نجات در سوانح جاده ای نیز در بخش برادران شهرستان گناوه و در بخش خواهران شهرستان دشتستان مقام اول را کسب کردند.

وی افزود: در رشته جستجو و نجات شهری تیم خواهران شهرستان گناوه مقام اول را کسب کردند و به مسابقات کشوری راه یافتند.

درویشی خاطرنشان کرد: این مسابقات با حضور تیم‌های کنگان، دیر، دشتی، تنگستان، دشتستان، بوشهر، گناوه و دیلم به مدت چهار روز در شهرستان جم برگزار شد.