سخنگوی وزارت خارجه حملات تروریستی در سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی ورسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان حملات تروریستی زنجیره ای در استانهای طرطوس، حمص، حسکه و حومه دمشق را که منجر به کشته شدن دهها نفر از مردم بیگناه این کشورشد، محکوم و با دولت و ملت سوریه ابراز همدردی کرد.

بهرام قاسمی دوشنبه شب درصفحه شخصی خود اعلام کرد: اقدام تروریستهای جنایتکار تکفیری و حامیان وهابی آنها در هدف قرار دادن شهروندان غیرنظامی، نشانه عجز و شکست آنها در نبرد نظامی و رؤیاهای خام سیاسی آنها در منطقه است که منجر به تکرار روزمره اینگونه جتایات دهشتناک و بوجود اورنده صحنه های دردناک و شرم آور در سوریه، عراق و یمن شده است.

قاسمی تأکید کرد: مجامع بین المللی و جامعه جهانی باید دست از بی تفاوتی نسبت به آمران، حامیان و مسببان این جنایات شرم آور برداشته و در اجرای مسئولیت تاریخی، قانونی و انسانی خود درجهت مقابله ریشه ای با تروریسم تکفیری جدیت اساسی و لازم را نشان دهند.

