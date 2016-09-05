  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲:۵۰

سخنگوی وزارت خارجه حملات تروریستی در سوریه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه حملات تروریستی در سوریه را محکوم کرد

رییس مرکز دیپلماسی عمومی ورسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان حملات تروریستی زنجیره ای در استانهای طرطوس، حمص، حسکه و حومه دمشق را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی ورسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان حملات تروریستی زنجیره ای در استانهای طرطوس، حمص، حسکه و حومه دمشق را که منجر به کشته شدن دهها نفر از مردم بیگناه این کشورشد، محکوم و با دولت و ملت سوریه ابراز همدردی کرد.

بهرام قاسمی دوشنبه شب درصفحه شخصی خود اعلام کرد: اقدام تروریستهای جنایتکار تکفیری و حامیان وهابی آنها در هدف قرار دادن شهروندان غیرنظامی، نشانه عجز و شکست آنها در نبرد نظامی و رؤیاهای خام سیاسی آنها در منطقه است که منجر به تکرار روزمره اینگونه جتایات دهشتناک و بوجود اورنده صحنه های دردناک و شرم آور در سوریه، عراق و یمن شده است.

قاسمی تأکید کرد: مجامع بین المللی و جامعه جهانی باید دست از بی تفاوتی نسبت به آمران، حامیان و مسببان این جنایات شرم آور برداشته و در اجرای مسئولیت تاریخی، قانونی و انسانی خود درجهت مقابله ریشه ای با تروریسم تکفیری جدیت اساسی و لازم را نشان دهند.
 

کد مطلب 3762171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها