کشته و زخمی شدن ۵۰ مزدور سعودی در «مارب» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در پی پیشروی ناکام روز دوشنبه مزدوران سعودی به سمت بخش «صرواح» استان مارب دست کم ۵۰ نفر از عناصر مزدور کشته و زخمی و دو نظامی اماراتی نیز کشته شدند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند پیشروی مزدوران سعودی به سمت منطقه الربیعه در بخش صرواح را دفع کنند که در پی آن ۲۰ نفر از مزدوران کشته و دست کم ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند. ضمن اینکه دو نظامی اماراتی نیز در این عملیات کشته شدند.

بنا بر اعلام وی پیشروی مزدوران سعودی با پوشش انبوه جنگنده های سعودی همراه بود و این جنگنده ها از صبح دوشنبه بیش از ۱۴ حمله هوایی را به بخش صرواح انجام دادند.

این منبع همچنین از انهدام شماری از ادوات نظامی متعلق به مزدوران سعودی در جریان این پیشروی ناکام خبر داد.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی بیش از یک سال است با همراهی چند کشور دیگر عربی وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است که در پی آن هزاران نفر از مردم این کشور شهید و زخمی و خسارات فراوانی نیز به زیرساخت های یمن وارد شده است.