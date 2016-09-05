اوباما درباره پیامدهای مناقشه در دریای چین جنوبی به پکن هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا پس از روبه رو شدن با استقبالی نه چندان گرم و تشریفاتی از سوی مقامات چین، علیه «پیامدهای» مناقشه در دریای چین جنوبی به پکن هشدار داد.

وی علیه آنچه که تداوم سوءرفتار چین در دریای چین جنوبی می خواند، هشداری جدی داده و اظهار داشت که چنانچه پکن به رفتار تهاجمی و نگران کننده خود علیه همسایگانش ادامه دهد؛ با پیامدهای اینگونه رفتار روبرو خواهد شد.

اوباما در مصاحبه با شبکه خبری سی اِن اِن گفت که «بخشی از موضوعات مورد گفتگو میان وی و رئیس جمهور چین بر این محور استوار بود که یکی از دلایل قدرت گیری آمریکا، مهار اقدامات خود در سطح جهانی بود».

وی در ادامه اظهار داشت که «دلیل اصلی متابعت از قوانین و هنجارهای بین المللی نه اجبار، بلکه تشخیص این واقعیت است که در طولانی مدت، ایجاد یک نظم بین المللی قدرتمند به نفع ما و به نفع چین خواهد بود».

در واقع این اظهارات اوباما که با هدف کوچک شمردن نفوذ منطقه ای چین بیان شد، به دلیل بروز اصطکاک در روابط دیپلماتیک واشنگتن با متحد کلیدی خود در منطقه- فیلیپین – بی اثر ماند.

بروز تنش در روابط آمریکا و فیلیپین از آن جهت برای مناقشات ارضی در دریای چین جنوبی اهمیت دارد که دولت اوباما این کشور جزیره ای را ترغیب می کند تا بطور یکجانبه خواستار رسیدگی دیوان داوری بین المللی لاهه به این مناقشات ارضی شود.

گفتنی است که دیوان لاهه با صدور حکمی اعلام کرد که ادعای ارضی پکن بر دریای چین جنوبی فاقد اعتبار است؛ حکمی که با اعتراض قاطعانه چین روبرو شد و پکن وعده داد که بر سر بنیان موضوعات اساسی و رویه ای سازش نخواهد کرد.

شایان ذکر است که روزانه بیش از ۴۰ درصد از حجم تجارت دریایی جهان از طریق دریای چین جنوبی صورت می گیرد و آبهای این دریا دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی در جهان بشمار می رود. این درحالی است که احداث جزایر مصنوعی در این آبها از سوی چین احتمالاً با هدف توسعه توانایی نظامی این کشور در اقیانوس آرام صورت می گیرد.

حال با توجه به پیامدهای سنگین اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی حکم صادره از سوی دادگاه لاهه،‌ احتمال اندکی وجود دارد که چین از ادعاهای دیرینه ارضی خود عقب نشینی کند.