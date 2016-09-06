به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو، پانزدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک روزهای۱۷ تا ۲۸ شهریور به میزبانی شهر ریو برزیل برگزار می شود. در این بازی‌ها نزدیک به ۴۵۰۰ ورزشکار از ۱۷۶ کشور شرکت خواهند کرد و در ۵۲۳ رقابت در ۲۳ رشته مسابقه می‌دهند.

کاروان ورزش ایران نیز در ۱۲ رشته ورزشی و ۱۳ تیم در این دوره از بازی ها که از روز پنجشنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می شود، شرکت خواهد کرد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر در آستانه شروع این رقابت ها به معرفی تیم ها و نفرات شرکت کننده کاروان ایران اقدام کرد.



شنا:

شاهین ایزدیار

هدایت این تک شناگر ایران بر عهده محمد حسین اقبالی خواهد بود.

دوچرخه سواری:

بهمن گلبارنژاد

فرهاد عصفوری هدایت رکابزن شیرازی کشورمان در پارالمپیک را بر عهده دارد.

قایقرانی:

شهلا بهروزی راد

مسعود مهدوی نیا مربی تنها قایقران ایران در ریو دو ژانیرو خواهد بود.

جودو:

جودوی ایران در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو با سه نماینده به دنبال کسب افتخار است. دو نماینده از سه نماینده ایران در این دوره از بازیهای پارالمپیک به نام های حمزه ندری و حامد علیزاده در پارالمپیک لندن ۲۰۱۲ هم حضور داشتند. امید نوری جعفری هم برای نخستین بار حضور در این رقابتها را تجربه می کند.

تیم سه نفره ایران در این دوره از بازیها را علیرضا امینی هدایت می کند. محمدرضا حاج یوسف زاده در این مسابقات کمک مربی است و سرپرستی این تیم بر عهده علی اصغر حسن زاده است.

بسکتبال با ویلچر:

تیم ملی بسکتبال با ویلچر در حالی برای حضور در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو آماده می شود که در دوره گذشته این رقابت ها غایب بود. این تیم درگروه دوم با تیم های برزیل، آمریکا، انگلیس، الجزایر و آلمان همگروه است. در گروه نخست هم تیم های اسپانیا، استرالیا، کانادا، ترکیه، هلند و ژاپن قرار دارند.

ایران با ترکیب مرتضی ابراهیمی، اسماعیل حسین پور، سامان بلاغی، ایمان بک زاده، محمد صحی، محسن طلوعی، مرتضی عابدی، حسن عبدی، وحید غلام آزاد، محمد محمدنژاد، حکیم منصوری و امید هادی اظهر در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو شرکت می کند. تیم ایران را عباس آقاکوچکی هدایت می کند.

تیر و کمان:

تیم ملی تیر و کمان متشکل از هفت کماندار است که عبارتند از غلامرضا رحیمی، ابراهیم رنجبر، مجید کاکوش، محدثه کهنسال، زهرا نعمتی، هادی نوری و سمیه عباسپور.

جبراییل عبادی سرمربیگری این تیم را بر عهده دارد ضمن اینکه «آلگ نیکولاویچ » وی را در امر مربیگری همراهی می کند.

والیبال نشسته مردان و زنان:

اولین حضور تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به پارالمپیک ۱۹۸۸ سئول بازمی گردد و از آن تاریخ تاکنون تیم ملی ایران ۵ دوره به عنوان قهرمانی در سالهای ۱۹۸۸، ۱۹۹۲، ۱۹۹۶، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ دست یافته است.

تیم ایران در مرحله گروهی بازی های پارالمپیک ریو با بوسنی و هرزگوین، چین و اوکراین همگروه است.

تیم والیبال نشسته با ترکیب ابوالفضل اولیایی، صادق بیگدلی، مهدی بابادی، آرش خرمالی، عیسی زیراهی، رمضان صالحی حاجی کلایی، میثم علیپور، داود علیپوریان، حسین گلستانی، مجید لشکر صنمی، مرتضی مهرزاد، مهرزاد مهروان در این رقابت ها حضور می یابد.

هدایت ملی پوشان بر عهده هادی رضایی، سرمربی تیم است و علیرضا معمری و بهمن تاروردی زاده نیز به عنوان مربیان تیم ملی در کنار وی حضور دارند.

بانوان ایران هم پس از درخشش در بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون، اکنون به فکر تاریخ سازی و حضوری قدرتمندانه در عرصه والیبال نشسته پارالمپیک هستند و تلاش می کنند اولین حضور خود در بازی های پارالمپیک را به یاد ماندنی کنند.

بانوان ایرانی در مرحله مقدماتی با تیم های آمریکا، چین و روآندا همگروه هستند و اولین دیدار خود را ۲۰ شهریور ماه مقابل تیم ملی آمریکا برگزار می کنند.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان با ترکیب طیبه جعفری وردنجانی، سمیرا خالقی، بتول خلیل زاده فرسنگی، زهرا دانای طوس، معصومه زارعی بروتی، زهرا عبدی، نسرین فرهادی، مهری فلاحی دریاکناری، عشرت کردستانی، سکینه کشوری، زینب ملکی و زهرا نجاتی عارف در این مسابقات حضور می یابد.

فرید صائبی به عنوان مدیر فنی و مریم ایرانمنش به عنوان مربی هدایت ملی پوشان را بر عهده دارند و بتول مشرف جوادی نیز سرپرست تیم است.

وزنه برداری:

وزنه برداری ایران با شش نماینده در این بازی ها شرکت می کند.

حمزه محمدی، سامان رضی، علی صادق زاده، سید حامد صلحی پور، مجید فرزین و سیامند رحمان نفرات اعزامی به این مسابقات هستند و احمد دلجوان به عنوان سرمربی و غلامرضا آسترکی به عنوان مربی در کنار این ورزشکاران حضور دارند.دسرپرستی تیم وزنه برداری اعزامی به ریو نیز بر عهده محمد تابع است.

وزنه برداری ایران تاکنون در ۶ دوره از بازی های پارالمپیک حضور یافته که اولین حضور به سال ۱۹۸۸ و آخرین به سال ۲۰۱۲ برمی گردد.

دو و میدانی:

تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولان ایران با ۲۷ ورزشکار در رقابت های پارالمپیک ریو حضور خواهد یافت.

رشته دو ومیدانی تاکنون در هفت دوره از بازی های پارالمپیک حضور یافته و ملی پوشان آن در ادوار گوناگون این بازی ها افتخارات زیادی برای کاروان ورزشی کشورمان به ارمغان آورده اند.

تیم ملی دو ومیدانی ایران با کسب سهمیه های متعدد از رقابت های برون مرزی در سال گذشته موفق شد بهترین نفرات را برای حضور در بازی های پارالمپیک ریو انتخاب کند و اکنون با ۲۷ ورزشکار در این رقابت ها حضور می یابد.

جاوید احسانی شکیب، علی الفت نیا، حامد امیری، جلیل باقری جدی، سامان پاکباز، جواد حردانی، عبداله حیدری، سید محسن حسینی پناه، محمد خالوندی، یونس سیفی پور، سیامک صالح فرج زاده، اسداله عظیمی، علیرضا قلعه ناصری، محسن کائیدی، علی محمدیاری، سجاد محمدیان، علیرضا مختاری همامی، پیمان نصیری، مهران نکوئی مجد، سجاد نیک پرست، احمد اجاقلو، محمد فتحی گنجی، حمید اسلامی، حسین صالحی منش در بخش مردان و بتول جهانگیری، مریم سلطانی و هاشمیه متقیان در بخش زنان ۲۷ ملی پوش اعزامی به این مسابقات هستند.

تیراندازی:

ایران در بازیهای پارالمپیک ریو با پنج تیرانداز به نام های مهدی زمانی شورابی، ساره جوانمردی، سمیرا ارم، معصومه خدابخشی و عالیه محمودی شرکت خواهد کرد.

هدایت این تیم بر عهده حسین امیری است و رقیه اله کرمی مربیگری این ورزشکاران را بر عهده دارد.

فوتبال پنج نفره:

فوتبال نابینایان ایران در این دوره از رقابتها با تیم های برزیل (میزبان)، ترکیه و مراکش همگروه است.

تیم ایران در این دوره از بازیها با هدایت جواد فلفلی به میدان خواهد رفت. ایمان فرحبخش مربی دوم تیم فوتبال نابینایان است و محمدرضا شاددل هم به عنوان مربی راهنمای پشت دروازه فعالیت خواهد کرد. محمدرضا مظلومی هم وظیفه سرپرستی تیم را بر عهده دارد.

اعضای تیم فوتبال پنج نفره عبارتند از: رسول باصری، امیر پوررضوی، حسین رجب پور، صادق رحیمی قصر، بهزاد زادعلی اصغر، احمدرضا شاه حسینی، محمد حیدری، محمدرضا مهنی نسب، اکبر شوشتری (دروازه بان) و میثم شجاعیان (دروازه بان).

فوتبال هفت نفره:

تیم فوتبال هفت نفره پس از کسب دو مدال برنز از بازی های پارالمپیک آتن ۲۰۰۴ و پکن ۲۰۰۸ اکنون به دنبال مدالی خوشرنگ تر است. ایران در گروه A رقابتها با آمریکا، هلند و آرژانتین همگروه شده است. گروه B نیز متشکل است از تیم های برزیل (میزبان)، اوکراین، ایرلند و انگلستان.

اعضای تیم فوتبال هفت نفره ایران عبارتند از: رسول آتش افروز، بابک صفری، مسلم اکبری، عبدالرضا کریمی زاده، صادق حسنی، فرزاد مهری، لطف الله جنگجو، حسین تیزبر، بهنام سهرابی، مسلم خزایی، مهدی جمالی، هاشم رستگاری مبین، جاسم بخشی و حسن صفری.

هدایت این تیم بر عهده رامین الله مانی است و احمد جانعلی در سمت دستیار وی فعالیت می کند.