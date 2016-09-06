ضرورت راه اندازی اورژانس اعتیاد در شهرستان قدس احساس می شود

فرزانه تیموری،در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل اعتیاد به عنوان یکی از چالش ها و آسیب های جدی جامعه اظهار داشت:شهرستان قدس نیز طبیعتا از این تهدیدات مصون نیست و مهاجر پذیری و جمعیت انبوه مستقر در این خطه،زمینه و بستر بروز چنین آسیب هایی را تشدید می کند.

رئیس بهزیستی شهرستان قدس گفت:در مجموع،هشت کمپ ترک اعتیاد در این منطقه ارائه خدمات می کنند که تلاش می شود با همیاری و همگرایی دستگاه قضایی و انتظامی این شهرستان،به موفقیت های هر چه بیشتری نائل شویم.

وی افزود:یکی از ضروریاتی که در آینده به عنوان دستورکاری جدی مد نظر مجموعه بهزیستی شهرستان قدس قرار دارد به راه اندازی اورژانس اعتیاد معطوف می شود که در صورت فراهم شدن بستر و زمینه مناسب،می توان نسبت به فعال سازی آن اقدام کرد.

تیموری عنوان کرد:اعتیاد،مجموعه و دامنه ای از آسیب ها را به همراه دارد که با راه اندازی اورژانس اعتیاد می توان نسبت به دفع و مهار بسیاری از این مخاطرات اقدام کرد.

رئیس بهزیستی شهرستان قدس در ارتباط با نحوه درمان اعتیاد در مراکز ترک اعتیاد وکمپ های فعال در این خطه از غرب استان تهران نیز یادآور شد:متادون درمانی،اصلی ترین روش درمان در این بخش محسوب می شود اما از نظر ما،باید نسبت به پیشگیری از اعتیاد نیز تلاش های هر چه بیشتری لحاظ شود که موفقیت در این حوزه با همگرایی سازنده بین دستگاهی دور از دسترس نخواهد بود.