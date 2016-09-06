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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

زیرساخت های دوچرخه سواری بانوان در یزد فراهم نیست

زیرساخت های دوچرخه سواری بانوان در یزد فراهم نیست

یزد ـ معاون ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به برخی درخواست ها برای انجام ورزش دوچرخه سواری توسط بانوان در یزد گفت: زیرساخت های دوچرخه سواری بانوان در یزد فراهم نیست.

ابوالفضل کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقداماتی که به تازگی در مورد دوچرخه سواری بانوان در یزد انجام شده است، اظهار داشت: برای انجام هر اقدامی باید ابتدا فرهنگ مردم استان یزد را مدنظر قرار دهیم.

وی عنوان کرد: به هر حال باید قبول کنیم که فرهنگ مردم دارالعباده یزد پذیرش دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر را ندارد و به تدریج با آماده شدن زیرساخت ها باید این ورزش را در فضاهای اختصاصی توسعه داد.

کارگر تصریح کرد: گرچه تیم ملی دوچرخه سواری در کشور وجود دارد و اصل موضوع نیز مشکلی ندارد اما هر اقدامی باید بسته به فرهنگ هر شهر و استان انجام شود و باید بپذیریم که فضای شهر یزد با سایر نقاط کشور متفاوت است.

معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان یزد عنوان کرد: ما هیچ برنامه ای برای توسعه ورزش دوچرخه سواری بانوان در شهر نداشته و نداریم اما به فکر توسعه فضاهای مناسبت و اختصاصی برای دوچرخه سواری بانوان هستیم.

وی تاکید کرد: برای تحقق این امر لازم است ارگان هایی همچون شهرداری پای کار بیایند و با همکاری اداره ورزش و جوانان زیرساخت های ورزش دوچرخه سواری بانوان را فراهم کنند.

کارگر با اشاره به اینکه عده ای با تکیه بر اصالت های یزد از جمله «یزد، شهر دوچرخه ها» در زمینه توسعه و احیای ورزش دوچرخه سواری بانوان تاکید می کنند، افزود: نه بودجه ای در این زمینه داریم و نه اینکه این موضوع در دستور ما قرار گرفته اما معتقدیم اگر قرار است یزد شهر دوچرخه ها باشد باید به معنای واقعی به این شهر بازگردیم.

کد مطلب 3762185

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