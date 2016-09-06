مدیریت مصرف آب یکی از نیازهای اصلی در شرایط فعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال شاه نظری شامگاه دوشنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: به منظور مصرف بهینه آب و اطلاعسانی و فرهنگسازی در این زمینه وزارت نیرو با سازمان تبلیغات اسلامی کشور تفاهمنامهای منعقد کرده است که براساس آن سازمان تبلیغات اسلامی براساس ظرفیتهای موجود از جمله مبلغین و روحانیون برای ترویج مصرف بهینه آب همکاری کنند.
وی افزود: کمبود منابع آب در کشور مشکلی جدی است و میطلبد درخصوص این مهم فرهنگ سازی صورت گیرد تا شاهد صرفهجویی بیشتری در این زمینه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی و کمتر از هشت درصد در بخش شرب مصرف میشود بنابراین باید فرهنگسازی لازم به مردم برای مصرف درست آب بویژه در بخشئ کشاورزی ترویج یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کردستان اضافه کرد: اولویت اصلی ما در حال حاضر مدیریت آب و صرفهجویی مناسب است و برای تحقق این مهم نیازمند همراهی مردم هستیم.
معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: خداوند اشاره کرده که حیات هر جنبندهای به آب بستگی دارد و میطلبد همه دستگاههای فرهنگی به صورت مستقیم برای مصرف بهینه این مهم همکاری کنند و پیشقدم باشند.
حجتالاسلام مهدی فرزی یادآور شد: گرچه امام راحل به استفاده بهینه از مصرف آب و منابع انرژی تاکید ویژه داشتهاند اما امروز که با کمبود این منابع مواجه شدهایم و این موضوع قابل لمس شده است.
وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه در خطبههای نماز جمعه که در گذشته نیز انجام شده میتواند در فرهنگسازی این مهم موثر واقع شود.
وی وجود خانه هنرمندان و استفاده از ظرفیت هنرمندان کردستان در راستای فرهنگسازی این مسئله مهم و حیاتی را نیز موثر خواند و گفت: با استفاده از توان این افراد نیز میتوان حرکتی انقلابی و موثر در استان را شاهد باشیم.
نظر شما