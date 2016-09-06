رئیس انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زباله های عفونی برای محیط زیست منطقه بسیار خطرناک و خطرآفرین است و باید مسئولان مربوطه فکری برای این معضل زیست محیطی کنند.

غلامرضا نعمتی گفت: امروز و در یک هوای بسیار نامساعد و مملو از ریزگرد یاوران سبزاندیش طبیعت شهرستان گناوه با همراهی انجمن بانوان آب و آفتاب شهرستان گناوه، ورزشکاران، اصحاب رسانه و هنرمندان به نوعی ریسک کرده و با به خطر انداختن جان خود در این نقطه حاضر شدند.

نعمتی بیان داشت: این زباله های عفونی در سطحی وسیع در یکی از گندمزارهای حاشیه بزرگراه گناوه – دیلم رهاسازی شده است.

وی اضافه کرد: چندی قبل که تصاویر آنها در شبکه‌های مجازی پخش شد، مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اعلام کرده بودند که این زباله ها را سیلاب به این نقطه آورده است.

نعمتی تصریح کرد: چه سیلاب، چه باد و یا هر عامل دیگری این زباله ها را به این نقطه انتقال داده باشد در حال حاضر باید فکری اساسی برای حل آن کرد و ما بعد از باران های فروردین ماه سال جاری آنچنان باران سنگینی نداشته‌ایم.

وی خاطرنشان ساخت: امید است که مسئولان شهرستان به فوریت به این موضوع رسیدگی کنند و حتی اگر احیانا این فرضیه مطرح باشد که این زباله ها از بیرون از شهرستان به این نقطه آورده و رهاسازی شده باشند، باید بررسی و پیگیری شوند.

نعمتی متذکر شد: این زباله‌های بیمارستانی در کنار روستای گردشگری قلعه حیدر گناوه و در مجاورت بزرگراه گناوه – دیلم رهاسازی شده که هم برای این روستا و اهالی آن و هم برای مسافران این محور شوک آور و سئوال برانگیز شده است.

وی ادامه داد: واقعا این حجم گسترده از زباله‌های بیمارستانی در یک مزرعه گندم این روستا حیرت آور است و خدا می داند این زباله ها چه خسارتی را به صاحب این زمین زراعی وارد کرده است.

نعمتی تاکید کرد: باید ابعاد این فاجعه زیست محیطی به طور گسترده مورد کنکاش کارشناسان و مسئولان ذیربط قرار گرفته و طوری عمل شود که دیگر هیچ زمانی شاهد این وقایع تلخ زیست محیطی در سطح شهرستان گناوه نباشیم.

رئیس انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت شهرستان گناوه گفت: اعضای این انجمن به صورت مداوم و گسترده به رصد و پایش محیط زیست شهرستان گناوه در حوزه کوهستان، دشت و دریا اقدام کرده و خواهند کرد و قطعا معضلات زیست محیطی شهرستان از چشمان تیزبین اعضای این انجمن و سایر فعالان مدنی شهرستان گناوه پنهان نمی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از شهروندان گناوه ای شامل انجمن یاوران سبزاندیش و انجمن بانوان آب و آفتاب شهرستان گناوه، ورزشکاران، اصحاب رسانه و هنرمندان در کیلومتر ۱۰ بزرگراه گناوه – دیلم و رو به روی مسجد بین راهی روستای قلعه حیدر نسبت به رهاسازی زباله های عفونی در اراضی روستای قلعه حیدر حاضر و اعتراض خود را ابراز داشتند.