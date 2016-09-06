وزیر اطلاعات وارد بوشهر شد/ سخنرانی در یادواره رئیسعلی دلواری

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر اطلاعات صبح سه‌شنبه در بدو ورود به بوشهر در خصوص هدف از سفر به استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بوشهر خانه ما است و برای آمدن به خانه خود دلیل نیاز نیست.

حجت‌الاسلام سید محمود علوی اضافه کرد: ما برای همراهی و هم آوایی برای برگزاری مراسم رییسعلی دلواری به بوشهر آمدیم.

وزیر اطلاعات همچنین به حضور در جمع مدیران دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: لحظاتی در جمع خدمت‌گزاران مردم خواهیم بود تا با عزمی بیشتر فعالیت کنند.

حضور در نشست شورای اداری استان بوشهر و نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر از برنامه‌های وزیر اطلاعات در بوشهر است.

وزیر اطلاعات عصر امروز نیز در همایش روز ملی مبارزه با استعمار و گرامیداشت شهید رئیسعلی دلواری در بندر دلوار سخنرانی خواهد کرد.