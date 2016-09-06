نمایندگان دو و میدانی قم به ۳ مدال برنز دست یافتند

محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمایندگان دو و میدانی استان قم در نخستین روز از مسابقات مرحله دوم لیگ دو و میدانی مردان باشگاه‌های کشور روی پیست رفتند که تلاش آن‌ها با کسب ۳ مدال برنز همراه بود.



وی افزود: مرحله لیگ دو و میدانی باشگاه‌های کشور روز دوشنبه در پیست مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد که در این مسابقات در ماده پرش با نیزه علیرضا نوروزی دو و میدانی کار قمی و عضو تیم مقاومت تهران با پرشی به طول ۳ متر و ۷۰ سانتی متر به مقام سوم و مدال برنز رسید.



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم گفت: در ماده پرش طول، میلاد دریساوی پرنده قمی در ترکیب تیم ذوب آهن اصفهان رفت و با پرشی به طول ۷ متر و ۲۹ سانتی متر پس از سبحان طاهرخانی و محمد قائد زاده به مقام سوم رسید و وی نیز گردن آویز برنز را بر گردن آویخت.



اسحاقی بیان داشت: سومین مدال برنز نمایندگان قم در ماده پرتاب وزنه به دست آمد و محمد حسین اسکندری پرتابگر تیم مقاومت تهران با پرتابی به طول ۱۸ متر و ۳۴ سانتی و تنها با یک سانتی متر اختلاف نسبت به مرتضی ناظمی، رتبه دومی را از دست داد و با بداقبالی به برنز قناعت کرد.



وی عنوان کرد: رضا ملک پور و محمد رضا فریدی ۲ دو و میدانی کار قمی بودند که در ماده ۴۰۰ متر روی پیست رفتند که ملک پور به مقام پنجم رسید و فریدی نیز ششم شد در حالی که دو و میدانی کاران تیم ذوب آهن اصفهان عناوین اول و دوم این ماده را کسب کردند.



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: دو و میدانی کاران نوجوان قم نیز چندی پیش در مسابقات نوجوانان کشور برای نخستین بار عنوان قهرمانی کشور آر کسب کردند که در تاریخ دو و میدانی قم بی سابقه بود.