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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۴۹

مراسم گرامیداشت «روز دفاع» در پاکستان برگزار می شود

مراسم گرامیداشت «روز دفاع» در پاکستان برگزار می شود

مراسم گرامیداشت پنجاه و یکمین سالروز «روز دفاع» در پاکستان امروز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، امروز در سراسر پاکستان به مناسبت پنجاه و یکمین سالروز گرامیداشت «روز دفاع» مراسمی و جشن های برگزار می شود. 

لازم به ذکر است در جنگ ششم سپتامبر ۱۹۶۵ میلادی که بین هند و پاکستان در گرفت و تعدادی از نظامیان دو کشور در این جنگ کشته شدند. کشور پاکستان هر ساله به مناسبت گرامیداشت جان باختگان این جنگ مراسمی را برگزار می کند و از آن به نام «روز دفاع» یاد می کند.

امروز در اسلام آباد پایتخت این کشور صبح هنگام ۳۱ توپ و در در مراکز ایالتی این کشور ۲۱ توپ بیاد کشته شدگان جنگ سال ۱۹۶۵ میلادی شلیک خواهد شد و طی مراسمی گارد محافظ مرازهای «محمد علی جناح» رهبر فقید و «علامه محد اقبال لاهوری» شاعر و فیلسوف معروف این کشور تغییر خواهد یافت.

کد مطلب 3762210
علی کاووسی نژاد

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