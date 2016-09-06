پیشنهاد ثبت روز جهانی صنعت چاپ در یونسکو

به گزارش خبرنگار مهر، از سلسله نشست ‌های نکوداشت دومین هفته ملی علوم و فناوری چاپ عصر روز دوشنبه ۱۵ شهریور نشستی با عنوان علوم و فناوری چاپ و خدمت به توسعه، علم، آموزش، فرهنگ و ارتباطات به همت انجمن علمی فناوری چاپ ایران و در محل کمیسیون ملی یونسکو در تهران برگزار شد.

محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در سخنانی دانش را محصول خواندن و چاپ را هم جان‌مایه ترویج خواندن و به تبع آن دانش عنوان کرد و گفت: چاپ قرن ‌هاست مکمل ارتباطات بوده و توانایی‌های قابل توجهی در افزایش سرانه ملی در توسعه و ترویج فرهنگ داشته است.

وی افزود: چاپ میراث گرانبهای پویا و زنده بشریت است که میراث فرهنگی ملت‌ها را ماندگار کرده و علم و دانش اندیشیده‌ها را در جهان گسترانیده است و از یک سو باعث حفظ، دوام و قوام فرهنگ شده و از سوی دیگر نقش بی بدیلی در گفتگوی تمدن ‌ها و فراهم کردن زمینه تضارب آرا در جهان داشته است.

رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در ادامه با اشاره به پیشنهاد سال گذشته این انجمن برای نامگذاری روزی از طرف یونسکو با عنوان روز جهانی چاپ ضمن تقدیر از جامی مدیر کل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد که در نامگذاری ۱۱ شهریور به عنوان روز ملی چاپ سهم مهمی داشته است، از کمیسیون ملی یونسکو در ایران خواست این پیشنهاد را پیگیری کند.

در ادامه این نشست سعداله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، با مروری بر تاریخچه صنعت چاپ گفت: عده‌ای صنعت چاپ را در ایران در زمان هخامنشیان و اقدام آن‌ها در ضرب مهر و سکه ارجاع می‌دهند به هر روی بعدها و به ویژه از زمان محاکمیت مغولان با رواج صنعت چاپ اسکناس این موضوع وارد دوره جدیدی شد.

وی ادامه داد: صنعت‌ چاپ از زمان گوتنبرگ و در سال ۱۴۴۸ میلادی رسماً پایه‌گذاری شد و عده ای از مورخین معتقدند آغاز این صنعت زمینه ساز رنسانس در غرب بوده است. در ایران هم از زمان عباس میرزا صنعت چاپ به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و حتی پیش از اعزام دانشجویان به خارج از کشور برای تحصیل در دوره امیرکبیر، افرادی در زمان عباس میرزا به مسکو رفتند تا با چاپ آشنا شوند.

مدیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به سهم ارامنه اصفهان در رونق بخشیدن به صنعت چاپ در ایران با چاپ کتاب زبور داوود در جلفای اصفهان ادامه داد: تالیف و چاپ کتاب ‌های درسی هم از زمان راه‌اندازی دارالفنون شروع شد و بعدها و به دلایلی که حکومت برایش مهم بود، صنعت چاپ به بانک ملی و ارتش هم رفت و توسعه پیدا کرد.

قیداری تاثیر نهضت مشروطه در توسعه صنعت چاپ یادآور شد و گفت: همزمان با توسعه مطبوعات در ایران این نیاز به وجود آمد که هم دولت و هم بخش خصوصی در حوزه صنعت چاپ سرمایه گذاری کند و می‌بینیم که امروز این صنعت به طور جدی توسعه پیدا کرده است.

مدیرکل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه یونسکو نمی‌تواند نسبت به دستاوردهای صنعت چاپ در ایران بی تفاوت باشد، گفت: با توجه به اینکه ایران عضو شورای اجرایی یونسکو شده است، تلاش می‌کنیم پیشن‌هاد نامگذاری روز ج‌هانی چاپ را از سوی یونسکو در تقویم جهانی پیگیری کنیم چرا که صنعت چاپ به طور مستقیم و غیرمستقیم در مسیر به وجود آمدن صلح در جهان که هدف اصلی یونسکو است نقش موثری داشته و دارد. از سوی دیگر اقتضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات که از دیگر اهداف یونسکو است، توسعه صنعت چاپ است و اساسا یکی از سنجه‌های توسعه در یک کشور، توسعه صنعت چاپ است.

در ادامه این نشست، مهرداد بیات استاد دانشگاه علم و صنعت هم در سخنانی ضمن مرور اهداف یونسکو در قالب بحثی تئوریک با محور کهکشان چاپ، تاریخچه این صنعت را مرور کرد و گفت: حدود ۴۱۱۳ واحد چاپی در کشور وجود دارد که این‌ها توانسته اند به طور مستقیم ۲۰ هزار نفر را و ۱۰۰ هزار را به طور غیرمستقیم از این صنعت منتفع کنند.

فرهاد اعتمادی معاون گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو هم در سخنانی در این نشست گفت: اگرچه یونسکو در بخش ارتباطات خود، هیچ گاه اشاره مستقیمی به صنعت چاپ نداشته اما به طور غیرمستقیم مثلا در جایی که نقش مطبوعات و توسعه ارتباطات در توسعه جوامع ایفا می‌کنند به این مساله پرداخته است.

محمد مهدی مستکین، رئیس گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در این نشست هم کار اهالی صنعت چاپ را هم زایشگری خواند و در عین حال گفت: من بیمناکم که مبادا شتابناکی افسارگسیخته در دنیای مدرن عمیقا ما آدمیان را سبعناک کند و متاسفانه می‌بینیم انسان‌ها امروز دچار پریشانی، افسردگی و آشفتگی شده‌اند.

وی با بیان اینکه بسیار بعید است که صنعت چاپ مکتوب به این زودی‌ها خاموش شود در عین حال گفت: اما طرح این سوال هست که رویکرد چاپ با عصر جدید باید تعاملی باشد یا تقابلی؟

محمدابراهیم شریعتی افغانستانی مدیرموسسه انتشاراتی عرفان در ایران در این نشست گفت: صنعت چاپ و نشر جایگاهی در خور توجه دارد و عقب ماندگی جوامع مختلف را می‌توان با نگاه به میزان توسعه این صنعت مورد بررسی قرار داد؛ هر کشوری که چاپ و نشر در آن مغفول مانده، عقب مانده هم است متاسفانه یکی از این کشورها کشور من افغانستان است.

وی افزود: دولت ‌ها در افغانستان در این سال‌ها با حصار کشیدن به دور صنعت چاپ و نشر، اجازه توسعه آن را از سوی مردم گرفته‌اند. با این وجود تلاش ‌های مدنی برای حل این معضل ادامه دارد.

غلامرضا شجاع مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان هم با اشاره به توسعه صنعت چاپ از دنیای کتاب و مکتوبات و عرصه ‌های مختلف از جمله صنایع فضایی، نظامی، پزشکی و الکترونیک گفت: با این وجود کتاب به عنوان نمود اصلی صنعت چاپ همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و ما امیدواریم با ثبت روز جهانی صنعت چاپ توجه، توجه ویژه ای به این موضوع مهم صورت گیرد.

مصطفی ایرانمنش از بنیان گذاران صنعت بسته‌بندی در ایران با اشاره به ۱۰ ساله شدن رشته صنعت بسته‌بندی در مقطع کارشناسی پیوسته در ایران گفت: به جرات می‌توان گفت که چیزی که صنعت بسته بندی ما از آن رنج می‌برد نبود طراحی‌های مناسب است.

وی افزود: سلامت، ایمنی مصرف کننده، حفاظت از محیط زیست و مقرون به صرفه بودن از جمله اولویت‌ها در صنعت بسته بندی است اما متاسفانه ما در کشور در حوزه آموزش صنعت بسته‌بندی تنها شاهد فعالیت‌های پراکنده و جزیره‌ای هستیم.

اسماعیل دمیرچی پیشکسوت صنعت چاپ و مسئول موزه صنعت چاپ هم در این نشست با اشاره به مهر کوروش که هم اکنون در موزه لوور در پاریس نگهداری می‌شود گفت این نشان می‌دهد ایرانیان بیش از ۲۶۰۰ سال پیش چاپ را ابداع کرده بودند اما توسعه این صنعت عمدتا در غرب نمود داشته است.