تسلط ارتش سوریه بر تپه استراتژیک «المزرعه» در حومه حماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان ارتش سوریه به پیشروی های گسترده خود در حومه استان حماه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش سوریه بر تپه استراتژیک «المزرعه» سیطره یافت.

نظامیان ارتش سوریه در جریان تسلط بر این تپه استراتژیک شماری از تروریست های تکفیری را به هلاکت رساندند.

نظامیان ارتش سوریه همچنین به مواضع تروریست های تکفیری در حومه حماه حمله کرده و تعدادی از آنها را منهدم ساختند.

از سوی دیگر، تروریست های تکفیری تلاش کردند به منطقه «الصمصام» در حومه استان حماه نفوذ کنند.

تلاش تکفیریها با دخالت ارتش و نیروهای مقاومت مردمی ناکام ماند و شماری از آنها کشته و زخمی شدند.