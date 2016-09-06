غلظت ذرات معلق درهوای اراک افزایش یافت/هشتمین روز متوالی آلودگی

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز دوشنبه ۱۵شهریورماه، ۱۲۸ بود که بیانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، صبح روز سه شنبه نیز، ۵۰میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که بیش از حد استاندارد است.

ابراهیمی کارنامی بیان کرد: استاندارد میزان ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: امروز هشتمین روز متوالی آلودگی ناشی از ذرات معلق در هوای اراک بوده و شهر اراک از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۷روز آلودگی و هوای ناسالم را پشت سر گذاشته است.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: از مجموع ۶۷ روز آلوده سال جاری، هوای اراک طی ۵۸ روز در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس و ۹روز نیز در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار داشته است.

وی افزود: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار است و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.