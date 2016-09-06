وقوع انفجار تروریستی در استان «مأرب» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک انفجار تروریستی در نزدیکی یکی از پایگاه های ارتش یمن در استان مأرب به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این انفجار در حالی رخ داد که شماری از نظامیان یمنی در این پایگاه نظامی تجمع کرده بودند.

تاکنون گزارشی در خصوص تلفات احتمالی این انفجار و گروهی که عامل آن بوده، منتشر نشده است.

گفتنی است، به دنبال یورش گسترده سعودیها به یمن از حدود ۱۸ ماه گذشته، گروه های تروریستی ـ تکفیری در این کشور آزادی عمل بیشتری پیدا کرده و اقدامات تروریستی خود را تشدید کرده اند.