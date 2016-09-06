موج «ام اس» در راه ایران/ هشدار به افراد قلیانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی در آستانه برگزاری سیزدهمین کنگره بین‌المللی ام اس ایران، اظهار کرد: بررسی ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر یک شیب افزایشی در ابتلا به ام اس در کشور وجود دارد.

وی افزود: کشور ما از نظر ابتلا به ام اس در منطقه پرخطر قرار دارد و چون این بیماری بیشتر جوانان را درگیر می‌کند پرداختن به جنبه‌های مختلف بیماری ام اس که تاکنون به آنها کمتر پرداخته شده اما در زندگی بیماران نقش بسزایی دارد بسیار حائز اهمیت است.

دبیر سیزدهمین کنگره بین‌المللی ام اس ایران درباره علل شیوع ام اس در کشور، گفت: کمبود ویتامین D، شیوع مصرف سیگار و قلیان، عفونت‌ها و حتی تغییر شیوه تغذیه طی ۲۰ سال اخیر از عوامل مهم ابتلا به ام اس شناخته شده است.

عضو مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا، یادآور شد: خوشبختانه در مدارس شاهد توزیع ویتامین دی هستیم که این می‌تواند گامی مهم در پیشگیری از بیماری باشد.

وی خاطرنشان کرد: اقدام در جهت کاهش مصرف مواد دخانی و قلیان در جوانان و زنان نیز می‌تواند از راه‌های مقابله با ام اس باشد.

ناصر مقدسی در پایان گفت: ارسال مقالات از طریق وب سایت کنگره به نشانی www.mscongerss.com ادامه دارد.