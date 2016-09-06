فرصت های اقتصادی جدید در مناطق روستایی ایلام شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در جلسه قرارگاه پیشرفت و آبادانی مناطق محروم استان که با موضوع برنامه ریزی جهت توسعه سه دهستان در استان ایلام برگزار شد، خواستار شناسایی فرصت های اقتصادی جدید در مناطق روستایی شد.

وی ابراز داشت: زمینه کار جدید در روستاها مناسب است، منتها لازم است با بررسی دقیق، این زمینه ها را شناسایی و با برنامه ریزی مناسب، آنها را به فعلیت رساند.

استاندار ایلام گفت: سه دهستان آب انار در دهستان آبدانان، چمزی در شهرستان ملکشاهی و بردی در شهرستان دهلران به عنوان الگو توسعه مناطق محروم جهت محرومیت زدایی انتخاب شده اند که با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فعالیت های محرومیت زدایی در این دهستان ها انجام می شود.

وی خطاب به فرمانداران این سه شهرستان اظهار داشت: باتوجه به اینکه بخشی از اعتبار مورد نظر در بخش تأمین و توسعه زیرساخت ها هزینه می شود، با بررسی دقیق و با استفاده از توان کارشناسان مجرب، نیازمندیهای اولویت دار را در این سه دهستان شناسایی کند.

مروارید در بخش تأمین نیازمندیها نیز ابراز داشت: می توان برای هر دهستان، بسته ای از ماشین آلات مورد نیاز از جمله؛ لودر، آمبولانس، ماشین آتش نشانی و ... را تهیه و در اختیار روستاهای دهستان قرار داد.