اهدا دو عضو بیمار مرگ مغزی/۵۰ پیوند کبد در کرمان انجام شد

مجید گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگ اهدا عضو در کرمان نهادینه شده و شاهد رشد این عمل خداپسندانه در استان هستیم.

وی از انجام ۵۰ عمل پیوند کبد در استان کرمان خبر داد و افزود: در پی رضایت خانواده مرحوم رضا برزگر دو کلیه این بیمار دچار مرگ مغزی به دو بیمار نیازمند اهدا شد.

گیلانی با اشاره به اینکه مرحوم برزگر در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد، ادامه داد: بعد از تایید تیم پزشکی متخصص گفتگو با خانواده بیمار صورت گرفت و بعد از اعلام رضایت عمل اهدا عضو انجام شد.

هماهنگ کننده پیوند عضو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بر این اساس تاکنون ۱۲۸ پیوند کلیه در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان انجام شده است.

وی گفت: این عمل خداپسندانه خانواده های بیماران مرگ مغزی باعث نجات جان بیمارانی می شود که از سلامتی محروم بوده و رنج و درد بسیاری را متحمل می شوند.

گیلانی ابراز امیدواری کرد که با ترویج هر چه بیشتر اهدا اعضا بیماران مرگ مغزی شاهد نجات تعداد بیشتری از بیماران در لیست در دریافت عضو باشیم.