تامین منافع ملی در گرو تحقق دیپلماسی اقتدار/لزوم تقویت بنیه دفاعی

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که ابرقدرت ها به دنبال سیطره بر کشورهای دنیا هستند، باید با دیپلماسی اقتدار با آن ها مواجه شد و دیپلماسی اقتدار نیازمند پشتوانه نظامی مستحکم است.

وی افزود: در دنیای امروز کشورهایی که از نظر قدرت دفاعی ضعیف هستند، مورد طمع ابرقدرت ها قرار می گیرند و قدرت های بزرگ به راحتی در امور داخلی آن ها دخالت می کنند.

سلیمی بیان کرد: در زمان کنونی باید توان دفاعی و تهاجمی کشور را بالا برد تا بتوان از حقوق کشور دفاع کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فلسطینی ها برای سال های متمادی در مذاکرات اسلو، کمپ دیوید و سایر مذاکرات شرکت کردند ولی نتوانستند حتی یک وجب از خاک فلسطین را با مذاکره پس بگیرند.

سلیمی افزود: در این میان حزب الله لبنان توانست با اقتدار و با مشت محکم، ماشین جنگی صهیونیست ها را چند گام به عقب راند بنابراین در مقابل کسانی که قصد سیطره بر دنیا را دارند، باید با اقتدار و مشت محکم به میدان آمد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هر چند که مسئولان کشور به دیپلماسی اعتقاد دارند ولی دیپلماسی زمانی موفق است که پشتوانه نظامی محکم داشته باشد وگرنه به تنهایی کارایی لازم را نخواهد داشت.

سلیمی افزود: در مذاکرات هسته ای اگر پشتوانه اورانیوم ۲۰درصد، ذخایر اورانیوم غنی شده و ۲۰هزار سانتریفیوژ وجود نداشت، کشورهای غربی حاضر به مذاکره با ایران نمی شدند.

وی تاکید کرد: دیپلماسی التماس نمی تواند تامین کننده منافع ملی کشور باشد و تنها دیپلماسی اقتدار است که می تواند خواسته های ملی کشور را محقق سازد و دیپلماسی اقتدار نیازمند پشتوانه دفاعی مستحکم است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: جریانی که به دنبال تضعیف بنیه دفاعی کشور باشد نمی تواند اهداف نظام اسلامی را در سطح بین المللی محقق سازد.