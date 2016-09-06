  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۷

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

تامین منافع ملی در گرو تحقق دیپلماسی اقتدار/لزوم تقویت بنیه دفاعی

تامین منافع ملی در گرو تحقق دیپلماسی اقتدار/لزوم تقویت بنیه دفاعی

اراک- دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که ابرقدرت ها به دنبال سیطره بر کشورها هستند، باید با دیپلماسی اقتدار با آن ها مواجه شد و دیپلماسی التماس راهگشا نیست.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که ابرقدرت ها به دنبال سیطره بر کشورهای دنیا هستند، باید با دیپلماسی اقتدار با آن ها مواجه شد و دیپلماسی اقتدار نیازمند پشتوانه نظامی مستحکم است.

وی افزود: در دنیای امروز کشورهایی که از نظر قدرت دفاعی ضعیف هستند، مورد طمع ابرقدرت ها قرار می گیرند و قدرت های بزرگ به راحتی در امور داخلی آن ها دخالت می کنند.

سلیمی بیان کرد: در زمان کنونی باید توان دفاعی و تهاجمی کشور را بالا برد تا بتوان از حقوق کشور دفاع کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فلسطینی ها برای سال های متمادی در مذاکرات اسلو، کمپ دیوید و سایر مذاکرات شرکت کردند ولی نتوانستند حتی یک وجب از خاک فلسطین را با مذاکره پس بگیرند.

سلیمی افزود: در این میان حزب الله لبنان توانست با اقتدار و با مشت محکم، ماشین جنگی صهیونیست ها را چند گام به عقب راند بنابراین در مقابل کسانی که قصد سیطره بر دنیا را دارند، باید با اقتدار و مشت محکم به میدان آمد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هر چند که مسئولان کشور به دیپلماسی اعتقاد دارند ولی دیپلماسی زمانی موفق است که پشتوانه نظامی محکم داشته باشد وگرنه به تنهایی کارایی لازم را نخواهد داشت.

سلیمی افزود: در مذاکرات هسته ای اگر پشتوانه اورانیوم ۲۰درصد، ذخایر اورانیوم غنی شده و ۲۰هزار سانتریفیوژ وجود نداشت، کشورهای غربی حاضر به مذاکره با ایران نمی شدند.

وی تاکید کرد: دیپلماسی التماس نمی تواند تامین کننده منافع ملی کشور باشد و تنها دیپلماسی اقتدار است که می تواند خواسته های ملی کشور را محقق سازد و دیپلماسی اقتدار نیازمند پشتوانه دفاعی مستحکم است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: جریانی که به دنبال تضعیف بنیه دفاعی کشور باشد نمی تواند اهداف نظام اسلامی را در سطح بین المللی محقق سازد.

کد مطلب 3762239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها