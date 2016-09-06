خط و نشان سایبری اوباما برای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که به صورت مرتب اخبار و گزارش هایی درباره حمله سایبری به مراکز مختلف آمریکا منتشر می شود «باراک اوباما» به روسیه درباره توانمندی های سایبری ایالات متحده هشدار داد.

رویترز در این رابطه می نویسد: رئیس جمهور آمریکا به روسیه هشدار داده است توان و ظرفیت این کشور در هر گونه جنگ سایبری، از همه بیشتر است.

باراک اوباما بعد از نشست سران جی ۲۰ در هانگژو چین، در جمع خبرنگاران بر توان بالای آمریکا در هرگونه جنگ سایبری احتمالی تاکید کرد و افزود: ما با توجه به نفوذهای سایبری روسیه در گذشته با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.

مقامات آمریکا روسیه را به حمله سایبری به سرورهای «کمیته ملی حزب دموکرات» متهم کرده و بر اساس گزارشهای منتشر شده، آژانسهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا درباره تلاش کرملین برای اختلال یا تضعیف روند انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند.

این در حالی است که «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه ادعای دخالت این کشور در حمله هکری اخیر به سرورهای کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا را رد کرده است.

در ماه جولای، وب سایت افشاگر ویکی‌لیکس حدود ۲۰ هزار ایمیل از کمیته ملی حزب دموکرات منتشر کرد که از تلاش رهبران این حزب در تضعیف کمپین تبلیغاتی سناتور «برنی سندرز» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حکایت داشت.

در پی این افشاگری، «دبی واسرمن شولتز»، رئیس کمیته ملی حزب دموکرات استعفای خود را اعلام کرد.

کمپین هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدعی شده روسیه این ایمیلها را منتشر کرده است تا روند انتخابات ریاست جمهوری نوامبر را تحت تاثیر قرار دهد.