طرح کاهش استثناء ندارد/ ضرورت معاینه فنی خودروهای دولتی و نظامی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنواب حسینی‌منش در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای آزمایشی طرح کاهش در محدوده زوج و فرد، گفت: در پنج ماهه نخست سال ۴۰ درصد به مراجعه‌کنندگان مراکز معاینه فنی افزوده شده که تأثیر طرح کاهش و تأکید بر داشتن برگه معاینه فنی خودروها برای ورود به محدوده زوج و فرد است.

وی با بیان اینکه دو دسته خودرو به تازگی در سامانه «سیمفا» ثبت شده‌اند، گفت: خودروهای پلاک نظامی و پلاک «الف» که خودروهای دولتی هستند نیز در این سامانه ثبت شده و بر اساس مصوبه دولت که در دی ماه سال ۹۳ به تصویب رسیده، کلیه خودروهایی که در شهر تردد می‌کنند، مکلف به داشتن معاینه فنی هستند؛ در این زمینه هیچ استثنایی میان خودروهای عمومی، دولتی و شخصی وجود ندارد و تمامی خودروها موظف هستند که برگه معاینه فنی دریافت کنند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی با بیان اینکه موتورسیکلت‌ها در طرح کاهش گنجانده نشده‌اند، گفت: در حال تهیه آئین‌نامه‌های اجرایی برای لزوم داشتن معاینه فنی موتورسیکلت‌ها برای تردد در سطح شهر هستیم، زیرا موتورسیکلت‌ها نقش بسزایی در آلودگی هوای شهر دارند.

حسینی‌منش در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان دریافت برگه معاینه فنی توسط خودروهای کاربراتوری، گفت: خودروهای کاربراتوری بر اساس استانداردهای خود می‌توانند برگه معاینه فنی بگیرند. اگر میزان تولید آلایندگی برای خودروهای انژکتوری ۲۵۰PPM است و برای خودروهای کاربراتوری ۴۰۰PPM هیدروکربن محاسبه شده؛ لذا این خودروها با معیارهای خود سنجیده می‌شوند؛ نه خودروهای انژکتوری. بنابراین امکان دریافت برگه معاینه فنی توسط خودروهای کاربراتوری وجود دارد اما به تدریج معیارهای دریافت معاینه فنی سختگیرانه‌تر می‌شود که این سختگیری‌ها با افزایش کیفیت خودروها و استانداردهای آن همزمان است.

وی با بیان اینکه پس از ابلاغ طرح کاهش توسط وزارت کشور، ۸۵ درصد به میزان مراجعه‌کنندگان به مراکز معاینه فنی طی دو هفته اخیر افزوده شده، گفت: این افزایش برای پنج ماهه نخست سال ۴۰ درصد است.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی در خصوص آخرین وضعیت بازنگری قانون پنج ساله شدن برگه معاینه فنی گفت: کاهش اصلاح قانون پنج ساله شدن برگه معاینه فنی به دو سال در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده است و منتظر ورود به صحن علنی است؛ امیدواریم قبل از آنکه در ماه آبان و آذر که به دلیل افزایش آلودگی هوا «کاسه چه کنم چه کنم» بر دست می‌گیریم، این قانون اصلاح شود، زیرا دریافت برگه معاینه فنی توسط تمامی خودروها می‌تواند ۱۰ درصد بر کاهش آلودگی هوا تأثیر بگذارد؛ یعنی ۱۰ درصد از مرگ و میر شهروندان بکاهد، ۱۰ درصد از میزان سکته‌های قلبی و بیماری‌های تنفسی بکاهد.

حسینی‌منش با بیان اینکه شاید این ذرات ۲.۵ میکرون در بزرگسالان تأثیر کمتری داشته باشند، گفت: اما در کودکان این ذرات ۲.۵ میکرون سبب سرطان خون می‌شوند و خواهیم دید در چند سال آینده چه میزان بر آمار سرطان افزوده شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح کاهش، مصوبه ۱۲ سال پیش گفت: پلیس باید با خودروهای فاقد معاینه فنی در سطح شهر برخورد می‌کرد، اما اجرای این طرح امسال به تصویب رسید و امیدواریم هر چه زودتر طرح به صورت کامل اجرایی شود. معمولاً آغاز یک اجرای طرح جدید با مشکلاتی همراه است و تکمیل آن با سرعت انجام می‌شود. ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل از خودروهایی که باید معاینه فنی شود، یکی از نیازهای اساسی ما بود که خوشبختانه تهیه شد.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی تأکید کرد: هیچ خودروی آلاینده‌ای که برگه معاینه فنی ندارد، نمی‌تواند در طرح زوج و فرد تردد کند، در این رابطه تاکسی یا مینی‌بوس نیز استثنایی ندارند و پلیس با تمامی این خودروها برخورد خواهد کرد.

حسینی منش با اشاره به اجرای طرح کاهش از روز گذشته (١٥ شهریور ماه ) گفت: مهمترین آیتم در اجرای طرح کاهش، اتصال مراکز معاینه فنی بصورت یکپارچه به سامانه سیمفا بود که خوشبختانه این مهم از خرداد ماه محقق شده است.

وی با بیان اینکه از روز گذشته ورود خودروها به محدوده زوج و فرد منوط به داشتن معاینه فنی است گفت : تا ابتدای مهر ماه بصورت ارشادی ، خودروهای فاقد معاینه فنی پیامک تذکر ارسال میشود که شهروندان را خواسته میشود تا ابتدای مهر ماه نسبت به دریافت معاینه فنی خودرویشان اقدام کنند .

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران تصریح کرد: از ابتدای مهر ماه از طریق ٣٠٠ دوربین محدوده ی زوج و فرد خودروهای فاقد معاینه فنی مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت.

حسینی منش تاکید کرد: با توجه به اینکه برخی خودروها در سال گذشته معاینه فنی خود را از مراکز معاینه فنی غیر معتبر دریافت کرده اند، شهروندان می توانند با ورود به سامانه سیمفا simfa.ir و از طریق ارائه شماره پلاک خودرو و شماره شناسه خودروی خود از داشتن و یا نداشتن معاینه فنی معتبر مطلع شوند، این در حالیست که چنانچه خودرویی معاینه فنی دارد اما پیامک ارشادی دریافت می کند نیز، شهروندان می توانند اعتراض خود را از طریق سامانه سیمفا ارائه کند و یا از طریق تلفن گویای سامانه می توانند نسبت به چکونگی فرایند اعتراض خود اطلاع حاصل کنند.

وی تصریح کرد: از ابتدای آبان ماه تمامی خودروهای ترددی در شهر تهران از طریق ١ هزار دوربین نظارتی، سرعت سنج، چراغ قرمز و محدوده طرح ترافیک و زوج وفرد، کنترل معاینه فنی می شوند به طوریکه، دوربین های سطح شهر مجهز به کد معاینه فنی شده و هر خودروی فاقد معاینه فنی که از طریق هر یک از دوربین های سطح شهر شناسایی شود مورد اعمال قانون قرار می گیرد.

حسینی منش تاکید کرد: تمامی خودروهای ماقبل از سال ٩٠ مشمول دریافت معاینه فنی هستند، سال گذشته ٥٦٠ هزار خودروی تهران از مراکز معاینه فنی تهران معاینه فنی دریافت کردند این درحالیست که بالغ بر ٣٨٠ هزار خودرو پلاک تهران نیز از مراکز غیر از تهران معاینه فنی دریافت کرده اند.

بالغ بر یک میلیون و ٨٠٠ هزار خودرو مشمول معاینه فنی است

وی با اشاره به اینکه برابر آمار پلیس بالغ بر یک میلیون و ٨٠٠ هزار خودرو مشمول معاینه فنی است که نشان می دهد بیش از ٥٠ درصد خودروهای تهران معاینه دارند، گفت: لذا باید برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که علاوه بر خودروهای دارای معاینه فنی که معاینه فنی شان به اتمام می رسد باید برای حدود ٨٠٠ هزار خودروی دیگر برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه طی ٥ ماه گذشته تنها ٢٤٠ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند، گفت: این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته ٤٠ درصد افزایش داشته است.

حسینی منش با اشاره به اینکه مراکز معاینه فنی تهران در یک شیفت کاری در یک ماه ظرفیت پذیرش ١٢٠ هزار خودرو را دارد، گفت: در تهران ١٣ مرکز معاینه فنی تهران داریم که تنها مراکز شمال شهر تهران فشار و تراکم مراجعه دارد لذا می طلبد با توزیع مناسب در مراکز، خدمات رسانی بهتری به شهروندان داشته باشیم.

وی از راه اندازی شیفت دوم کاری در مراکز شمالی شهر تهران خبر داد و گفت: مراکز سراج، نیایش، بیهقی، آبشناسان که بیشترین تراکم مراجعه را دارد طی دو هفته آینده شیفت دوم کاری از ساعت ١٦ تا ٢٢ فعال خواهد شد.

حسینی منش تصریح کرد: اکنون مراکز شمالی شهر تهران بصورت عادی در روزهای پنج شنبه تا ساعت ١٦ فعالیت دارد همچنین روزهای جمعه نیز فعالیت دارند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران از راه اندازی سامانه آنلاین نوبت دهی مراکز معاینه فنی خبر داد و گفت: همزمان با آغاز به کار شیفت دوم کاری مراکز، سامانه نوبت دهی آنلاین مراکز معاینه فنی آغاز به کار خواهد کرد که از طریق بیش ثبت نام و دریافت اتیکت نسبت به پذیرش مراجعات اقدام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خودروهای ال ویل درایو به منظور مهاینه فنی نیازمند تجهیزات خاص هستند، گفت: معاینه فنی خودروهای ال ویل درایو تنها در یک مرکز معاینه فنی چمران امکانپذیر است و تجهیزات سایر مراکز در دست خریداری است.