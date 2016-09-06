تولید قیر در هرمزگان۲۰درصد افزایش یافت/صادرات ۱۲۰میلیون دلاری قیر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی در جلسه بررسی وضعیت تولید قیر استان با اشاره به اهمیت واحدهای تولیدی قیر در استان گفت: در حال حاضر ۱۸ واحد قیر در استان فعال هستند.

وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی مشکلات تولید و صادرات قیر در استان عنوان کرد و گفت: با وجود مشکلاتی اعم از کاهش قیمت جهانی نفت، رکود بازار داخلی، مشکلات مربوط به فروش محصولات در بازارهای خارجی نظیر انتقال پول، مشکلات مربوط به ارسال محموله ها و غیره در صدد هستیم با یافتن راه حلهای کارشناسی به تدریج این مشکلات را از سر راه تولیدکنندگان این مجموعه برداریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ظرفیت تولید اسمی این واحدها را در استان ۵۳۳۸ هزار تن انواع قیر در سال عنوان کرد.

وی میزان تولید واقعی انواع قیر در چهار ماهه نخست سالجاری را ۵۳۴ هزار تن اعلام کرد و اظهار داشت که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

قاسمی همچنین ارزش صادرات قیر تولیدی در چهار ماهه نخست سالجاری در استان را حدود ۱۰۲ میلیون دلار اعلام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به میزان رشد در تولید این کارخانجات گفت: تمام توان و تلاش مجموعه سازمانی با مدیریت عالی استاندار بر این است که تولید را در استان بهبود بخشیده تا میزان اشتغالزایی بخش صنعت نیز، ارتقاء پیدا کند. یافتن بازارهای هدف داخلی و خارجی در اولویت کار باید قرار گیرد.

قاسمی ادامه داد: با شرایطی که اکنون در بازار بین المللی یافته ایم، باید زمان و هزینه تولید و عرضه محصول را کنترل کرده و آن را به حداقل برسانیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی اظهار داشت: با توجه به فرصتی که در این استان ایجاد شده است، بایستی با تلاش دسته جمعی بتوانیم از این فرصت استفاده کرده و توان مجموعه را ارتقاء دهیم.