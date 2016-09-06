انفجارهای جدید و تیراندازی در کابل/۱ کشته و ۶ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، درگیری در منطقه «شهر نو» در کابل که از نیمه شب گذشته شروع شده است هنوز ادامه دارد. ماموران امنیتی، منطقه شاهد درگیری را به محاصره خود در آورده اند.

ساعتی پیش صدای انفجار دیگری به گوش رسید. شدت انفجار به قدری شدید بود که شیشه پنجره ساختمان‌های نزدیک محل انفجار شکسته شد.

این در حالی است که خبرگزاری جمهور از حمله به موسسه خیریه «پاملرنه» در شهر کابل گزارش داده است و این درگیری هنوز ادامه دارد.

«صدیق صدیقی» سخنگوی وزارت کشور افغانستان کشته شدن دستکم یک نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر را تایید کرده است.

وی در ادامه افزود: تاکنون دستکم ۳۰ نفر از ساکنان محل درگیری از این محل تخلیه شده‌اند.

به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان، هدف بمبگذاری مهاجمان در بامداد سه شنبه، یک سازمان غیر دولتی بوده است.

در همین راستا خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع پلیس کابل اعلام کرد: دو فرد مسلح وارد ساختمان موسسه خیریه «کر اینترنشنال» شدند که یکی از آنان کشته شده است اما نفر دیگر در ساختمان سنگر گرفته و به مقاومت ادامه می‌دهد.

لازم به ذکر است در حملات انتحاری دیروز در ورودی وزارت دفاع افغانستان ۲۵ نفر کشته و ۹۱ تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله تروریستی را گروه طالبان به عهده گرفته است.