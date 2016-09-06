۲۸ پروژه آبفا در هرمزگان آماده واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی در استان هرمزگان بیان داشت: ۲۸ پروژه در شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان آماده واگذاری به بخش خصوصی است که از این تعداد ۱۰ پروژه واگذار شد.

وی عنوان کرد: در راستای بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و در چارچوب قانون ماده ۲۷، قرارداد ۴ پروژه با بخش خصوصی امضاء شد و سه پروژه هم فراخوان آن برای انتخاب سرمایه گار از طریق روزنامه اعلام شد.

قصمی با بیان اینکه مطالعات و ارزیابی زیست محیطی سه پروژه در شرکت آب و فاضلاب شهری استان به اتمام رسیده و اماده اعلام فراخوان و انتخاب سرمایه گذار است، خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب شهری اعتقاد جدی بر بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران دارد و بسیاری از پروژه های این شرکت از جمله احداث آب شیرینکن ها با بهره گیری از توان بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه؛ در دولت تدبیر و امید اجرای طرح های فاضلاب در شهرهای استان شتاب بیشتری گرفته، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۹ درصد از جمعیت شهرهای استان از خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهره مندند و در شهر بندرعباس نیز ۸۴درصد از جمعیت این شهر از خدمات جمع آوری فاضلاب برخوردار هستند.