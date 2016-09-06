دومین المپیاد ورزشی محلات سنندج در ۱۲ رشته آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی محلات سنندج به همت شهرداری در پارک ملت این شهر با حضور جمع زیادی از علاقمندان به ورزش و با اجرای برنامه های ویژه ای هم چون روشن کردن مشعل المپیک برگزار شد.

شهردار سنندج در حاشیه برگزاری این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگاران یکی از رسالت های شهرداری را حمایت از ورزش و جوانان فعال در این حوزه ذکر کرد و گفت: ترویج رشته های ورزشی از آنجا که منجر به افزایش سلامتی افراد خواهد شد جزو معروفات محسوب می شود.

منوچهر فخری با اشاره به اینکه جامعه سالم در گرو وجود شهروندانی سالم است، بیان کرد: شهرداری سنندج حمایت از ورزش همگانی را جزو یکی از برنامه های خود قرار داده و با تمام وجود در این راستا تلاش می کند.

وی اظهارداشت: بی شک برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری و به ویژه ورزشی هم چون این المپیاد منجر به ایجاد فضای شور و نشاط در سطح شهر خواهد شد.

وی ادامه داد: هرچند متولی برگزاری برنامه های ورزشی دستگاه دیگری است ولی شهرداری هم در این راستا ورود پیدا کرده تا بدین گونه بتواند سایر دستگاه های اجرایی را در خدمات رسانی و حمایت از جوانان یاری کند.

وی با اشاره به اینکه امسال این المپیاد ورزشی در ۱۲ رشته برگزار می شود، افزود: این رشته ها شامل فوتسال، بسکتبال خیابانی، والیبال، بدمینتون، قوی ترین مردان، تنیس روی میز، کشتی، تیر و کمان، دارت، آمادگی جسمانی، هندبال و اسکواش است. شهردار سنندج با بیان اینکه ثبت نام از ورزشکاران از ابتدای شهریور ماه و به مدت ۱۰ روز انجام شد، اظهارداشت: ۹۲۰ ورزشکار از محلات مختلف سطح شهر برای حضور در این المپیاد ورزشی اعلام آمادگی کردند.

فخری عنوان کرد: رشته ورزشی فوتبال با ۳۵ تیم پر طرف دارترین رشته ورزشی در این المپیاد است و معلولین و بیماران ضایعه نخاعی هم در دو رشته ورزشی دارت و تیر و کمان شرکت کردند.