عبدالرضا چراغعلی سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد و «ان جی او» در اولویت کاری استانداری و حوزه سیاسی امنیتی استان قرارگرفته است.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم شاهد توجه ویژه همه صاحب‌نظران و نخبگان به بحث تشکل‌های مردم‌نهاد باشیم.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استاندار گلستان یادآور شد: تشکل‌های مردم‌نهاد بستر امدادرسانی و کمک به موضوعات تخصصی را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به زمینه و سطح تحصیلات دانشگاهی، تشکل‌ها در گلستان اگر موردتوجه و حمایت قرار گیرند می‌توانیم امیدوار باشیم با برنامه‌ریزی در آینده‌ای نزدیک در صدر امدادرسانی شهرها و روستاها باشیم.

چراغعلی متذکر شد: رسیدن به این جایگاه در کنار برنامه‌ریزی نیازمند آموزش و ترویج و همچنین اطلاع‌رسانی است و نباید این موارد مورد غفلت قرار گیرد.

وی همچنین از برگزاری دومین کارگاه آموزشی تشکل‌های مردم‌نهاد استان گلستان خبر داد و تصریح کرد: این کارگاه روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری با حضور کارشناسان وزارت کشور در گلستان برگزار می‌شود.