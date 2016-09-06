عبدالرضا چراغعلی سهشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توجه به سازمانهای مردمنهاد و «ان جی او» در اولویت کاری استانداری و حوزه سیاسی امنیتی استان قرارگرفته است.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم شاهد توجه ویژه همه صاحبنظران و نخبگان به بحث تشکلهای مردمنهاد باشیم.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استاندار گلستان یادآور شد: تشکلهای مردمنهاد بستر امدادرسانی و کمک به موضوعات تخصصی را فراهم میکنند.
وی ادامه داد: با توجه به زمینه و سطح تحصیلات دانشگاهی، تشکلها در گلستان اگر موردتوجه و حمایت قرار گیرند میتوانیم امیدوار باشیم با برنامهریزی در آیندهای نزدیک در صدر امدادرسانی شهرها و روستاها باشیم.
چراغعلی متذکر شد: رسیدن به این جایگاه در کنار برنامهریزی نیازمند آموزش و ترویج و همچنین اطلاعرسانی است و نباید این موارد مورد غفلت قرار گیرد.
وی همچنین از برگزاری دومین کارگاه آموزشی تشکلهای مردمنهاد استان گلستان خبر داد و تصریح کرد: این کارگاه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری با حضور کارشناسان وزارت کشور در گلستان برگزار میشود.
