تصادف در جاده های زنجان ۴ کشته و مصدوم بر جای گذاشت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره تصادف در ساعت ۲۱.۴۵ شامگاه دوشنبه در محور خدابنده به ابهر خبر دادو افزود: دراین تصادف برخورد خودرو پیکان با پراید باعث فوت راننده پراید و مصدوم شدن دو نفر دیگر شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده خودرو پیکان عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین از واژگونی خودرو پراید در ساعت ۲۳ شامگاه دوشنبه خبر داد و افزود: در این تصادف یک نفر در دم جان خود را از دست داد.

شیر محمدی علت اصلی وقوع این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد و افزود: طی پنج ماهه سالجاری ۴۰ نفر فوتی در جاده های استان زنجان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است و تصادفات جرحی ۵۶۵ مورد بوده که ۱۰ درصد کاهش و خسارتی با ۶۳۴ مورد ۶ درصدنسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: بیشترین علت تصادفات دراین بازه زمانی توجه نکردن به جلو با ۳۴ درصد، انحراف به چپ ۱۱ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با ۱۱ درصد بیشترین علت تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

شیر محمدی تصریح کرد: متاسفانه طی شهریورماه سالجاری وقوع تصادفات در جاده های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.