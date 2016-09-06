بازیکنان مقابل گیتی پسندمردانه جنگیدند/بعثت را ازهفته پنجم ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بعثت کرمانشاه عصر روز گذشته در هفته دوم مسابقات لیگ دسته دو فوتبال با نتیجه پر گل سه بر یک مقابل گیتی پسند اصفهان به پیروزی رسید و اولین سه امتیاز فصل را کسب کرد.

مدیر عامل باشگاه در جمع خبرنگاران با ابراز خوشحالی از کسب این پیروزی گفت: بازیکنان ما در این مسابقه مردانه جنگیدند.

افشین حسنی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان، افزود: تمامی نفرات ما در این مسابقه به خوبی ظاهر شده و دستورات تاکتیکی کادر فنی را در زمین اجرا کردند.

وی اظهار داشت: بعثت طی چند فصل اخیر بیشترین پیروزی های خانگی را کسب کرده که خوشبختانه در بازی با گیتی پسند نیز این عملکرد خود را بهبود بخشیدیم.

حسنی تصریح کرد: با هماهنگی بیشتر بازیکنان، قطعا از هفته پنجم از بعثت یک تیم منسجم و هجومی را خواهید دید.

گفتنی است، بعثت کرمانشاه با سه امتیاز بازی روز گذشته از رده یازدهم به رده ششم جدول گروه خود رسید و در کنار تیم های سه امتیازی جدول قرار گرفت.