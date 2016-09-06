ترافیک سنگین در جاده های زنجان حاکم است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ترافیک سنگین در تمامی جاده های استان زنجان حاکم است.

وی اظهار کرد: تردد در آزاد راه های زنجان به تبریز، زنجان به قزوین و محور زنجان به بیجار بسیار سنگین است و از مسافران در خواست می شود با توجه به شلوغی جاده‌ها با دقت رانندگی کرده و از سرعت غیرمجاز خودداری کنند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان تأکید کرد: با توجه به اینکه روزهای پایان سفر بوده و عید قربان نزدیک است ،تردد در جاده‌ها بسیار سنگین می‌شود، در این میان رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفری امن و راحت را برای خود و دیگران رقم بزنند.

خوشکام از افزایش بیش از پنج درصدی ترددها طی شهریورماه سالجاری در جاده‌های استان زنجان خبر داد، یاد آور شد: مردم به‌محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ یا از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت تردد در جاده‌ها باخبر شوند.

