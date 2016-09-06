۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان:

ترافیک سنگین در جاده های زنجان حاکم است

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: در حال حاضر ترافیک سنگین در جاده های استان زنجان حاکم است.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ترافیک سنگین در تمامی جاده های  استان زنجان حاکم است.

وی اظهار کرد: تردد در آزاد راه های زنجان به تبریز، زنجان به قزوین و محور زنجان به بیجار بسیار سنگین است و از مسافران  در خواست  می شود با توجه به شلوغی جاده‌ها با دقت رانندگی کرده و از سرعت غیرمجاز خودداری کنند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان تأکید کرد: با توجه به اینکه روزهای پایان سفر بوده و عید قربان نزدیک است ،تردد در جاده‌ها بسیار سنگین می‌شود، در این میان رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفری امن و راحت را برای خود و دیگران رقم بزنند.

خوشکام از افزایش بیش از پنج درصدی ترددها طی شهریورماه  سالجاری در جاده‌های استان زنجان خبر داد، یاد آور شد: مردم به‌محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ یا از  طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت تردد در جاده‌ها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان از مسافران خواست با دقت و حوصله رانندگی کرده و از سرعت غیرمجاز خودداری کنند تا سفری امن و راحتی برای خود و دیگران رقم بزنند.

