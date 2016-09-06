احتمال لغوحضور سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام آگاه قضایی ضمن اعلام این مطلب، تخطی از سقف مالی مجاز و صرف هزینه‌های بی حساب و کتاب در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۲ را از جمله اتهام های مطرح شده علیه نیکلا سارکوزی عنوان کرد.

پیش از این نیز درخواستی برای پیگرد قضایی سارکوزی مطرح شد که به دستور قاضی تحقیق، سارکوزی، رهبر سیاسی حزب محافظه کار فرانسه، در ماه فوریه، به طور رسمی تحت بازجویی قرار گرفت.

این درخواست بر تلاش سارکوزی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است آوریل آینده برگزار شود، سایه می‌افکند و شانس پیروزی وی را در هاله ای از ابهام فرو می‌برد.

این رسوایی مالی در فرانسه به عنوان پرونده «بیگملیون» شناخته می شود که نام آن برگرفته از یک شرکت تامین کننده منابع مالی در رقابت های انتخاباتی است.

در این پرونده، سارکوزی و سیزده نفر دیگر در ارتباط با تامین غیرقانونی هزینه تبلیغات انتخاباتی در سال ۲۰۱۲ متهم هستند.