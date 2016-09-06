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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

رئیس واحد HSE شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب خبرداد:

مانور بحران زلزله در مرکز انتقال نفت شهید کریمی

مانور بحران زلزله در مرکز انتقال نفت شهید کریمی

زنجان-رئیس واحد HSE شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب گفت: مانور بحران و پدافند غیرعامل با سناریو بحران زلزله در مرکز انتقال نفت شهید کریمی ترکمانچای برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب، بهنام لازمی اظهارداشت: این رزمایش در دو بعد منازل سازمانی و مرکز انتقال نفت شهید کریمی با مشارکت نهادهای برون سازمانی شهری از جمله مدیریت بحران بخشداری شهرستان ترکمانچای، سازمان آتش نشانی، شهرداری، سازمان جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی، فوریت های پزشکی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یگان ویژه، پایگاه بسیج و شرکت گاز انجام گرفت.

وی هماهنگی و تعامل ما بین ارگان های امدادی، عملیاتی و انتظامی کمیته بحران شهرستان ترکمانچای را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: عملکرد مناسب کلیه تجهیزات آتش نشانی موجود در مرکز انتقال نفت و کنترل مناسب تردد ماشین آلات و نفرات توسط همکاران حراست مرکز انتقال نفت شهید کریمی نیز از دیگر نقاط قوت این مانور محسوب می شود.

لازمی در ادامه به اهداف اصلی این مانور اشاره کرد و افزود: کنترل فرماندهی عملیات ، سنجش میزان تعامل و همکاری بین ارگان های برون سازمانی و داخلی، سنجش آماده به کار بودن تجهیزات منطقه و سنجش واکنش در شرایط اضطراری پرسنل مرکز از جمله هدف های مهم این مانور محسوب می شود.

کد مطلب 3762282

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