به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل حق اختراع تازه ای را به ثبت رسانده و قصد دارد با استفاده از آن در خودروهای خودران تولیدی خود احتمال صدور قبض های جریمه برای اتومبیل هایش را به حداقل برساند.

با استفاده از این فناوری ماشین های بدون نیاز به راننده گوگل از حضور خودروهای پلیس در نزدیکی خود مطلع می شوند و دقت خود را در حین جابجایی افزایش می دهند تا از صدور برگ جریمه توسط پلیس جلوگیری کنند.

البته خودروهای خودران ساخت گوگل تا به حال در زمینه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی عملکرد خوبی داشته اند و تنها یک مورد صدور برگ جریمه توسط پلیس در مورد آنها در آمریکا اتفاق افتاده است. اما این احتمال وجود دارد که به علت هدایت خودکار آنها و عدم دخالت انسان در این زمینه اشتباهات فنی رخ دهد که نتیجه آن صدور قبض جریمه برای مالک چنین خودروهایی باشد. گوگل امیدوار است فناوری جدید از تحمیل هزینه مذکور به مالکان خودروهای خودران جلوگیری کند.

فناوری مذکور عملکرد خودروهای خودران در شرایط اضطراری را نیز بهبود می بخشد. به عنوان مثال از این طریق خودرو می آموزد که پس از اخطار ماشین پلیس باید در کنار جاده متوقف شود یا اگر آمبولانسی در مسیر حضور یافت باید راه را برای حرکت سریع آن باز کند.

با ارتقای این فناوری، خودروهای خودران گوگل نه تنها خودروهای پلیس، بلکه تمامی خودروهای دولتی را بر مبنای الگوهای خاص مورد استفاده در طراحی بدنه و چراغ های چشمک زن آنها شناسایی خواهند کرد و رفتاری متناسب خواهند داشت. بنابراین هدف نهایی از ابداع این فناوری کمک به رعایت قانون و ارتقای نظم و امنیت خواهد بود.