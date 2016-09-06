به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه نوزده این کتاب با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید جواد مظلومی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و مرتضی رکن آبادی؛ برادر شهید غضنفر رکن آبادی (سفیر پیشین ایران در لبنان)، مسعود سیاح گرجی، قاری بین‌المللی قرآن و از قاریان حاضر در حادثه منا و محمدرضا تقی پور مقدم، مدیر موزه صلح تهران در فرهنگ‌سرای مهر رونمایی می‌شود.

مجموعه شعر «منا منهای بسیاران» توسط دفتر شعر شهرستان ادب گردآوری و به همت موسسه فرهنگی شهرستان ادب منتشر شده است.

شعرخوانی علیرضا قزوه، حاج سعید حدادیان، میلاد عرفان‌پور و نفیسه سادات موسوی از دیگر بخش‌های این مراسم خواهد بود.

این برنامه روز شنبه 20 شهریورماه، ساعت 18 در سالن فرهنگ‌سرای مهر برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این برنامه می‌توانند به فرهنگ‌سرای مهر واقع در خانی‌آبادنو، خیابان شهید لطیفی، کوچه تگرگ، بوستان بعثت مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 55033900 تماس بگیرند.