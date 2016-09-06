محدودیتی برای ورود سرمایه گذار دراحداث کشتار گاه صنعتی وجود ندارد

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان زنجان ظرفیت بسیار خوبی در زمینه برخورداری از کشتار گاه های صنعتی دام و طیور دارد و زیرساخت های خوبی که ایجاد شده استان های همجوار را هم تحت پوشش قرار می دهد.

وی با بیان اینکه دو کشتار گاه صنعتی دام و پنج کشتار گاه صنعتی طیور در زنجان فعال است، گفت: کشتار گاه صنعتی مراورید در زنجان و کشتار گاه صنعتی ابهر در حال حاضر عملکرد خوبید ارند و توانسته اند در زمینه کشتار صنعتی دام موفق عمل کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: محدودیتی برای توسعه کشتار گاه های صنعتی در استان زنجان وجود ندارد و با ورود سرمایه گذار بخش خصوصی دامپزشکی حمایت لازم را خواهد داشت ولی به دلیل هزینه‌های بالا در احداث کشتارگاه تاکنون تقاضایی برای احداث کشتارگاه صنعتی دام مطرح نشده است.

کرمی با بیان اینکه کشتارگاه طیور در استان زنجان مازاد بر ظرفیت بوده و به‌طور کامل نیاز استان را پوشش می‌دهد، تأکید کرد: کشتارگاه‌های استان زنجان امکانات و تجهیزات مناسب داشته و خوشبختانه در حال حاضر مشکل جدی در این حوزه وجود ندارد و نواقص جزئی که در گذشته بوددر حال حاضر حل شده است.

وی با تأکید بر رعایت کامل ضوابط بهداشتی در کشتارگاه‌ها گفت: کشتارگاه‌های صنعتی دام وطیوراستان زنجان از امکانات خوب و تجهیزات مناسبی برخوردار هستند.

کرمی بر نظارت بر کشتار دام و طیور در کشتار گاه ها اشاره کرد و یادآورشد: دام و طیور بعد و قبل از کشتار هم مورد نظارت متخصصان و مسئولان شرعی و بهداشتی قرار می گیرند و این سازمان در عید قربان نظارت ویژه بر کشتار گاهها و مراکز فروش و عرضه گوشت دارد.