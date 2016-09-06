به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال نوجوانان ایران دو هفته پیش و درست ساعتی پیش از عزیمت به فرودگاه برای اعزام به هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال نوجوانان آسیا در بحرین با دستور مسوولان کشوری و وزارت ورزش از سفر بازماند. سفری که با توجه به لغو در چند روز مانده به مسابقات و حضور ایران در قرعه مسابقات به طور قطع با جریمه از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا روبرو می شد.

شب گذشته (دوشنبه شب) نامه رسمی کنفدراسیون هندبال آسیا مبنی بر اعلام قوانین و جرایم فدراسیون ایران ناشی از انصراف دقیقه نودی ازحضور در مسابقات هندبال نوجوانان آسیا به ایران به این فدراسیون ارسال شده است.

فرامرز می‌آبادی دبیر و سخنگوی فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احتمال می‌دادیم با لغو سفر تیم، جریمه شویم، گفت: نامه کنفدراسیون هندبال شب گذشته به فدراسیون و به بنده رسید و همان طور که پیش بینی می شد جرایم طبق قوانین در آن ذکر شده است.

وی افزود: طبق آیین نامه کنفدراسیون هندبال آسیا، اگر تیمی بعد از اعلام آمادگی و حضور در قرعه کشی مسابقات در رقابتها شرکت نکند متحمل ۴ جریمه خواهد شد یعنی محرومیت از حضور در دوره بعدی مسابقات، جریمه ۲۰ هزار دلاری، پرداخت ۲۰ درصد هزینه اقامت در هتل و عدم استرداد ۳ هزار دلار ورودی مسابقات.

می‌آبادی ضمن بیان این جرایم در آیین نامه هندبال آسیا خاطرنشان کرد: رسانه ها اعلام کرده اند که ما چهارسال از مسابقات محروم شده ایم که باید بگویم اینطور نیست. در آیین نامه آمده فقط یک دوره محرومیت تیم در همان رده و موقعیت از حضور در مسابقات. در واقع تیم نوجوانان فقط در دوره بعد نمی تواند در رقابتها حاضر شود.

سخنگوی فدراسیون هندبال ادامه داد: البته نمی توان گفت این جرایم قطعی است چرا که می توان با رایزنی آن را تعدیل کرد. ما برای حل این مسئله با کنفدراسیون هندبال آسیا مکاتبه و رایزنی خواهیم کرد. باید صحبت و پیگیری جدی شود تا محروم نشویم. الان برای قضاوت اینکه این جریمه صد درصدی است زود است چرا که می توانیم موضوع را پیگیری و دلایل مستند خود را برای عدم حضور ارائه دهیم.

«با این اتفاق تیم نوجوانان عملا بدون تجربه وارد رده سنی بالاتر شده و ضربه بزرگی به بدنه تیم های پایه ایران آمده است. فدراسیون قصد دارد برای جبران این مسئله چه کاری انجام دهد ؟» می‌آبادی در پاسخ به این سئوال، گفت: این تیم رها نمی شود. در کنار آن ما برنامه های خوبی برای نونهالان داشته و تیم های خوبی در این رده داریم و حیف است اگر در مسابقات بعدی نباشیم . برای همین حتما موضوع را دنبال خواهیم کرد.

می آبادی در پاسخ به سوال دیگر مهر در مورد بهره از اعتبارات توکلی نایب رئیس پیشین فدراسیون در هندبال آسیا و جهان هم گفت: لازم باشد از اعتبار و همراهی ایشان هم استفاده می کنیم و مطمئنا برای حل این مسئله هر ایرانی باشد به ما کمک خواهد کرد.