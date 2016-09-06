فردا آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی سال ۹۶ - ۹۵ تمدید نخواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی سال ۹۶ - ۹۵ تعداد ۴۹۱ هزار و ۷۳۵ است و تاکنون ۷۱ هزار و ۷۷۳ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی - کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

توکلی اظهار داشت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۱۸۰ هزار ریال (۱۸ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.