۲۰ هزار نفر در نوبت خدمات بهزیستی هستند/ افزایش اورژانس اجتماعی

انوشیروان محسنی بند پی در سفر یک روزه به استان قزوین برای معرفی مدیرکل جدید بهزیستی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین استراتژی سازمان بهزیستی پیشگیری از بروز و شیوع آسیب های اجتماعی و معلولیت هاست و در همین راستا سازمان بهزیستی مسئول کمیته فرهنگی و پیشگیری از مسئله اعتیاد است و در غربالگری شنوایی سنجی، غربالگری تنبلی چشم و پیشگیری از معلول زایی اقدامات ارزشمندی انجام داده است.

وی افزود: در سال گذشته یک میلیون و ۵۷۰ هزار کودک متولد شد که تعداد ۶۷.۵ درصد غربالگری شنوایی سنجی آنها انجام شده و سه هزار و ۳۸ نفر برای دریافت خدمات تخصصی شناسایی شدند که اگر این اقدامات انجام نمی شد زمینه معلولیت این تعداد افراد بشدت وجود داشت.

محسنی بندپی تصریح کرد: در سال گذشته با اقدامات انجام شده همچنین ۱۶ هزار مورد تنبلی چشم در کودکان تشخیص داده شد و امسال نیز پوشش غربالگری تنبلی چشم و شنوایی سنجی را به بیش از۹۰ درصد خواهیم رساند.

مشاوره ژنتیک الزامی می شود

رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآورشد: مشاوره پیش از ازدواج ژنتیک و آزمایشات ژنتیک را در اولویت گذاشته ایم تا سطح آگاهی و دانش مردم بالا برود که در این زمینه در مدت دو سال گذشته تعداد ۱۳۰۰ مورد سقط جنین انجام شد تا کودک معلول متولد نشود.

وی اضافه کرد: سازمان بهزیستی در آسیب های اجتماعی، اعتیاد و آگاه سازی جامعه و حساس سازی خانواده ها با استقرار تیم های اجتماع محور در محیط های کاری وآموزشی و محیط های زندگی اقدامات مناسبی صورت داده ایم تا بینش مردم در مورد پدیده شوم اعتیاد ارتقاء پیدا کند.

استقرار پنج هزار تیم بهزیستی در محلات

محسنی بند پی در ادامه از ضرورت ایجاد اشتغال برای معتادان بهبود یافته خبرداد و اظهارداشت: ۵۰۰۰ تیم سازمان بهزیستی در ۵ هزار محله که ریسک بالایی دارند مستقر شده اند تا زمینه توانمد سازی خانواده ها را فراهم کنند که این تیم ها با پوششی ۱۴ میلیون نفری در محیط‌های شهری، روستایی و شغلی با اولویت پیشگیری فعالیت خواهند کرد.

وی گفت:درسال گذشته درحوزه توانمندسازی معتادان توانستیم بیش از۳۹۰۰ شغل ایجاد کنیم و ۹۵۷ نفر را از واحد مسکونی برخوردار کنیم که امسال این میزان دوبرابر خواهد شد.

محسنی بندپی یادآورشد: بودجه پنج درصدی اشتغال معتادان امسال با پیگیری ها انجام شده به ۱۲ درصد افزایش داده شده وواگذاری واحد مسکونی هم دو برابر شده تا شرایط کار و زندگی و برگشت پذیری معتادان به جامعه راحت تر شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ارزشمند سازمان امضاء تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای است تا بتوانیم برای ۱۰ هزار معتاد بهبود یافته ظرفیت کاری و مهارتی ایجاد کنیم که این فعالیت می تواند زمینه افزایش اشتغال و بازگشت معتادان بهبود یافته را به جامعه تقویت کند.

توجه به کیفیت خدمات جدی است

وی بیان کرد: در کنار تلاشی که برای ارائه انواع خدمات برای مددجویان و افراد تحت پوشش انجام می دهیم و کمیت نیز برای ما مهم است پیگیر ارتقاء کیفیت خدمات هم هستیم و در این راستا از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد استفاده می کنیم.

استاندارد کردن خدمات در اولویت است

محسنی بند پی اضافه کرد: استاندارد کردن خدمات یکی دیگر از راهبردها و اهداف جدی در سازمان بهزیستی است لذا علاوه بر متخصصان و دانشگاهیان داخل و خارج کشور از موسسات توانمند خارجی دعوت می کنیم با ما همکاری کنند.

وی تصریح کرد: با استفاده از تجربه و دانش موسسات مطرح خارجی در علم ژنتیک و نیز استاندارد کردن خدمات معلولان از موسسات شاخص آلمان و سوئد دعوت کردیم برای کیفی شدن خدمات با ما همکاری کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآورشد: مشاوره ژنتیک برای ما بسیار مهم است زیرا سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار کودک معلول متولد می شود لذا در بررسی های اولیه در سه استان شواهد لازم را بدست آوردیم تا با مداخله و علم ژنتیک برای کاهش معلول زایی اقدام کنیم.

وی گفت: با مداخله و استفاده از علم ژنتیک می توانیم برای معلول زایی اقدام کنیم که در این زمینه در استانهای کرمان و یزدتوانستیم ۳۰ درصد کاهش معلول زایی را محقق کنیم.

۲۰۰ هزار پشت نوبتی برای خدمات بهزیستی

محسنی بند پی در خصوص تراکم جمعیت برخوردار از خدمات بهزیستی اظهارداشت: در حال حاضر پشت نوبتی برای معلولان ۱۵۰ هزار نفر و برای زنان سرپرست خانوار ۵۰ هزار نفر است.

افزایش اورژانس اجتماعی

وی درخصوص افزایش خدمات اورژانس اجتماعی هم گفت: در هیئت دولت این موضوع بررسی شد و با تاکید رئیس جمهوری گسترش کمی و کیفی اورژانس اجتماعی در اولویت قرار دارد تا با مداخله بهنگام و علمی تخصصی بتوانیم از آسیب ها کم کنیم.

محسنی بند پی اظهارداشن: اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های موفق سازمان است این اورژانس‌ها در ۱۸۰شهرستان فعالیت می‌کنند و پیشنهاد استقرار در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر ارائه شده که در مداخلات برای کاهش طلاق یا سایر آسیب‌های اجتماعی نقش خیلی خوبی داشته است.

وی اضافه کرد: اورژانس اجتماعی با مطالعات درست و علمی ۳۰ درصد از آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و گروه مددکاری اورژانس اجتماعی توانسته ۴۰ درصد از ۱۷۰ هزار پرونده‌ قضایی ارجاعی را به زندگی معمولی بازگرداند به همین دلیل تقویت اورژانس اجتماعی ضروری است همان‌طور که اورژانس پزشکی وجود دارد باید اورژانس برای سلامت اجتماعی هم تقویت شود و در این رابطه با مجلس

مذاکراتی انجام‌شده است که بودجه سال آینده اورژانس اجتماعی را تقویت کنیم.

محسنی بندپی یادآورشد:در حال حاضر مصمم هستیم تا در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر کشور نیز اورژانس اجتماعی مستقر شود تا مردم بتوانند از خدمات آن برخوردار شوند.

صدور کارت شناسایی معلولان

وی بیان کرد: طرح جامع معلولان هفته گذشته به مجلس رفته و در حال بررسی است و شاهد مصوبه مجلس برای برخورداری معلولان از جامعیت این لایحه خواهیم بود.

رئیس سازمان بهزستی کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار معلول در کشور، وجود دارد و برای صدور کارت شناسایی برنامه‌ریزی شده و ۳۰۰ هزار نفر از معلولان امسال و مابقی تا پایان سال آینده کارت شناسایی ‌خود ‌را دریافت می‌کنند.