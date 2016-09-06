۶۵۰نوعروس تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی راهی خانه بخت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: همزمان با سالروز پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) ۶۵۰ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی با دریافت کمک هزینه جهیزیه به خانه بخت رفتند.

وی با اشاره به اینکه برای تهیه جهیزیه این نوعروسان بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از طریق اعتبارات دولتی، منابع امدادی و خیریان نیکوکار هزینه شده، ادامه داد: یکهزار و ۳۰۳ نفر از نوعروسان تحت حمایت این نهاد در انتظار دریافت جهیزیه هستند که مساعدت مردم و خیریان نیکوکار آذربایجان شرقی را می طلبد.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی تصریح کرد: سال گذشته نیز سه هزار و ۹۰۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد اهدا شد که برای جهیزیه این نوعروسان از طریق خیرین و مراکز نیکوکاری بیش از ۸۵ میلیارد ریال مساعدت شد.

دشتی ارتقای فکری و فرهنگی خانواده های تحت حمایت از طریق ارتقای سلامت زیستی، روانی، اجتماعی مددجویان و در نتیجه پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق آموزه های دینی را یکی از اهداف مهم کمیته امداد برشمرد و خاطر نشان کرد: سال گذشته ۹ هزار و ۳۰۳ زن سرپرست دارای فرزند در خانه و یکهزار و ۸۰۷ زن سرپرست خانوار حائز شرایط ازدواج مجدد از خدمات مشاوره و برنامه های آموزش خانواده کارشناسان و مشاوران کمیته امداد استان بهره مند شدند.

وی افزود: همچنین سال گذشته ۴۳ هزار نفر و هفت هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد نیز در چهار ماهه امسال از کلاس های آموزش خانواده بهره مند شدند که آموزش رفتارهای معنوی و مهارت های زندگی به خانواده ها با استفاده از هشت روش آموزشی در راستای اصلاح سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده و نیز ارائه خدمات مشاوره ای تحصیلی، شغلی و خانوادگی به صورت فردی و گروهی از مهمترین موضوعات دوره های آموزش خانواده و مشاوره مددجویان است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی اظهار کرد: برخی از مددجویان تحت حمایت به دلایل فقدان سرپرست، از کارافتادگی سرپرست، معلولیت و یا بیماری سرپرست و درماندگی برحسب نوع نیازمندی، تحت پوشش کمیته امداد استان قرار گرفتند.

دشتی در پایان گفت: این نهاد با شناسایی نوع نیازهای ضروری خانوارها در زمینه تأمین هزینه‌های درمان، مسکن، تحصیل فرزندان، ازدواج و جهیزیه، اعطای وام‌های قرض‌الحسنه، خودکفایی و اشتغال تا رسیدن به توانمندسازی و استقلال خانواده‌ها اقدام می‌کند.